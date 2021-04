Programme d'amélioration de la route 389 - Les travaux préparatoires débutent entre Fire Lake et Fermont

BAIE-COMEAU, QC, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, soulignent la signature d'une entente-cadre avec le Conseil innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam ainsi que d'une entente spécifique pour le déboisement. L'entente-cadre balise la collaboration entre la communauté et le gouvernement du Québec dans le contexte de l'amélioration de la route 389 entre Fire Lake et Fermont (projet A).

Les travaux de déboisement ont débuté à la mi-mars et devraient se poursuivre jusqu'à la mi-avril, puis reprendre à la mi-août après une interruption durant la période de nidification des oiseaux migrateurs. Rappelons que le projet A consiste à améliorer la route 389 entre Fire Lake et Fermont. Il comprend deux nouveaux tracés de près de 13,5 et 45 kilomètres, soit un total de 58,5 kilomètres de nouvelle route à construire. Il y aura également une amélioration de la route sur 11 kilomètres.

« Il s'agit d'une étape majeure pour la mise en œuvre de ces travaux d'envergure qui sont si attendus par les usagers de cette portion de la route 389. Il y aura de l'action sur le terrain au cours des prochaines semaines. Votre gouvernement met tout en œuvre pour réaliser, dans les meilleurs délais, ce projet qui améliorera grandement cette infrastructure. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le partenariat avec la communauté d'Uashat-Maliotenam est primordial. Ses membres seront appelés à participer aux projets sous plusieurs facettes et apporteront des retombées économiques pour l'ensemble de la région. Le projet A, qui bénéficie de l'appui du milieu, sera une belle réalisation en collaboration avec la communauté. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« L'ensemble du Programme d'amélioration de la route 389 entre Fermont et Baie-Comeau vise en premier lieu l'amélioration de la sécurité routière pour l'ensemble des usagers, tout en favorisant le développement du territoire nordique québécois. C'est donc un bénéfice dont tous les Québécois et les Québécoises pourront profiter. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le projet A de la route 389 entraîne des retombées importantes pour la communauté et ses entreprises. La réalisation, par ces dernières, des travaux associés au projet A nous permet de démontrer leur savoir-faire. Tout projet de développement sur le territoire innu de Uashat mak Mani-Utenam doit engendrer des retombées dans la communauté. »

Mike Mckenzie, chef du Conseil innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam

En parallèle, la préparation des plans et devis en vue de la réalisation du projet A se poursuit.

Au terme du projet A, les usagers de la route pourront noter les améliorations suivantes :

la réduction du parcours d'environ 19 km;



la correction ou l'élimination de courbes;



la diminution du nombre de passages à niveau de 11 à un seul;



l'augmentation importante des possibilités de dépassement;



l'ajout de voies de refuge pour les véhicules hors normes.

La route 389 est une infrastructure essentielle au développement socio-économique de la Côte-Nord et du Nord québécois en entier.

Elle fait partie des 49 actions que le gouvernement mettra en place dans le cadre du Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23).



Rappelons que le PAN 20-23 répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire.



Les 49 actions socio-économiques du PAN 20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec.

À ce jour, une enveloppe de 447,5 millions de dollars a été autorisée pour l'amélioration de la route 389, soit 294,5 millions de dollars du gouvernement du Québec et une contribution maximale de 183 millions de dollars du gouvernement du Canada par l'entremise du Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provinciales et territoriales - Projets nationaux et régionaux.

