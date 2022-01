Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales - Près de 110 000 $ pour l'aérodrome de la Ville de La Sarre

LA SARRE, QC, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Afin d'appuyer la Ville de La Sarre dans le maintien en bon état de ses infrastructures aéroportuaires, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, confirment l'octroi d'une aide financière maximale de 108 932 $.

Cette somme servira au remplacement des réservoirs de carburant souterrains et des stations de ravitaillement de l'aérodrome de la Ville de La Sarre. Les nouvelles installations permettront un accès sécuritaire et facilité à ces stations pour les utilisateurs de l'aérodrome.

Le soutien du gouvernement du Québec est accordé par l'entremise du Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR). Le programme vise à soutenir les propriétaires et les exploitants d'aéroports dans la réalisation de divers projets et l'acquisition d'équipements.

« L'annonce d'aujourd'hui est une démonstration forte de l'importance du réseau aéroportuaire pour nos régions. Grâce à l'initiative de notre gouvernement, la Ville de La Sarre continuera de profiter des atouts qu'apporte l'aérodrome pour garantir la vitalité de son territoire et l'accès de ses communautés aux services essentiels. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis très heureuse des retombées de ces travaux qui profiteront aux citoyennes et citoyens de la circonscription d'Abitibi-Ouest. En effet, l'aérodrome de La Sarre est très souvent le point de départ d'une soixantaine de vols médicaux par année, sans oublier les vols pour la gestion des feux de forêt. Des installations aéroportuaires adaptées à la réalité régionale sont bien nécessaires pour la sécurité de la population. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Faits saillants

Le PAQIAR est doté d'une enveloppe budgétaire de 100 M$ et est en vigueur jusqu'au 31 mars 2022.

Il comprend trois volets :

volet 1 - Réfection et amélioration des infrastructures et des équipements « côté piste »;



volet 2 - Rénovation et construction de bâtiments aéroportuaires;



volet 3 - Équipements mobiles.

Le coût total du projet de l'aérodrome de la Ville de La Sarre est évalué à 363 106 $.

