Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales - Plus de 5 M$ à la Régie aéroportuaire régionale des Cantons-de-l'Est

BROMONT, QC, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Afin d'appuyer la Régie aéroportuaire régionale des Cantons-de-l'Est dans le maintien en état et le développement de l'aéroport Roland-Désourdy, situé à Bromont, la députée de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, confirme l'octroi d'une aide financière maximale de 5 290 713 $.

Cette somme servira notamment à l'amélioration des pistes, à la construction de voies de circulation ainsi qu'au remplacement du balisage lumineux.

Le soutien du gouvernement du Québec est accordé par l'entremise du Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR). Le programme vise à soutenir les propriétaires et les exploitants d'aéroports dans la réalisation de divers projets et l'acquisition d'équipements.

Citations

« L'aéroport Roland-Désourdy est un atout majeur pour le développement économique de la région administrative de l'Estrie. La mise à niveau et l'amélioration des installations aéroportuaires favoriseront l'essor de nos entreprises établies à proximité. L'implication des villes de Bromont, de Granby et de Cowansville, qui composent la Régie aéroportuaire, est un bel exemple de collaboration intermunicipale. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Nous sommes très heureux de l'annonce de cette subvention. Celle-ci permettra d'améliorer la sécurité de l'aéroport, de poursuivre son développement et, évidemment, de renforcer son rayonnement. »

Sylvie Beauregard, présidente du conseil d'administration de la Régie aéroportuaire régionale des Cantons-de-l'Est et mairesse de Cowansville

Faits saillants

Le PAQIAR est doté d'une enveloppe budgétaire de 100 M$ et est en vigueur jusqu'au 31 mars 2022.

Il comprend trois volets :

volet 1 - Réfection et amélioration des infrastructures et des équipements « côté piste »;



volet 2 - Rénovation et construction de bâtiments aéroportuaires;



volet 3 - Équipements mobiles.

Le coût total du projet de l'aéroport Roland-Désourdy s'élève à 10 581 426 $.

