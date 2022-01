Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales - Plus de 100 000 $ pour l'aéroport d'Alma

SAGUENAY, QC, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Afin d'appuyer la Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL) dans le maintien en bon état de ses infrastructures aéroportuaires, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et le député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, confirment l'octroi d'une aide financière maximale de 105 000 $.

Cette somme servira à l'acquisition d'un balai de piste avec brosses rotatives à haute vitesse, un outil indispensable à l'entretien hivernal des chaussées, des pistes et des voies de circulation. Ce balai permet d'enlever la neige, la neige fondante, les débris et la poussière tout en complétant le travail des souffleuses.

Le soutien du gouvernement du Québec est accordé par l'entremise du Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR). Le programme vise à soutenir les propriétaires et les exploitants d'aéroports dans la réalisation de divers projets et l'acquisition d'équipements.

Citations

« Le réseau aéroportuaire québécois joue un rôle primordial dans l'occupation et la vitalité du territoire, en plus de garantir aux communautés éloignées l'accès à des services essentiels. L'annonce d'aujourd'hui en est un bel exemple. Je suis heureuse que notre initiative permette à l'aéroport d'Alma de continuer d'assurer la sécurité de ses opérations et d'offrir ses services à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Je suis ravi que cette aide financière permette de soutenir l'organisation dans la poursuite de ses activités, réel vecteur de développement économique pour la région. Cet appui de notre gouvernement vient confirmer l'importance de l'aéroport d'Alma, qui a su se démarquer avec le Centre d'excellence sur les drones et sa vocation unique en aérospatiale. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits saillants

Le PAQIAR est doté d'une enveloppe budgétaire de 100 M$ et est en vigueur jusqu'au 31 mars 2022.

Il comprend trois volets :

volet 1 - Réfection et amélioration des infrastructures et des équipements « côté piste »;



volet 2 - Rénovation et construction de bâtiments aéroportuaires;



volet 3 - Équipements mobiles.

La CIDAL est une personne morale sans but lucratif dont la division aéroport est mandatée par la Ville d'Alma pour exploiter son aéroport. Le conseil d'administration de la CIDAL est composé d'élus locaux et de représentants du milieu des affaires et d'autres acteurs régionaux d'importance.

Le coût total du projet de l'aéroport d'Alma est de 350 000 $.

Liens connexes

Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tél. : 514 686-7100; Suzie Larouche, Directrice, Bureau du député de Lac-Saint-Jean, Tél. : 418 668-6149; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724