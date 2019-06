Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR) - Québec accorde une aide financière de près de 6 M$ à la Ville de Rivière-du-Loup pour son aéroport

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 21 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 5 995 020 $ pour le projet de réfection de la piste et du tablier de l'aéroport de Rivière-du-Loup ainsi que l'acquisition d'une station d'observation météorologique automatisée.

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations

« Les aéroports du Québec jouent un rôle très important dans l'occupation et la vitalité du territoire québécois. Il est essentiel que nos infrastructures répondent aux besoins des communautés et soient entretenues adéquatement afin que leur pérennité soit assurée. »

M. François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Cet investissement de votre gouvernement permettra à la région du Bas-Saint-Laurent d'améliorer ses infrastructures aéroportuaires afin de mieux desservir la population locale et les entreprises. L'amélioration de cette infrastructure aura pour effet de stimuler l'économie régionale, mais aussi de faciliter le transport par avion de patients nécessitant des soins spécialisés. »

Mme Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'aviation d'affaires est l'une des activités les plus importantes à l'aéroport de Rivière-du-Loup. La réfection de la piste et du tablier est nécessaire et permettra de favoriser le développement de services aériens. C'est une excellente nouvelle pour le milieu des affaires et pour la population louperivoise. »

M. Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« L'aéroport de Rivière-du-Loup fait partie de nos atouts de développement régional. Les travaux qui se confirment aujourd'hui permettront d'effectuer des réfections qui étaient essentielles pour maintenir l'intégrité des services et pleinement exploiter tout son potentiel économique et touristique. Rivière-du-Loup est un carrefour routier, maritime et, avec sa piste de 6 000 pieds, l'une des seules à l'est de Québec, entend bien également se positionner comme un carrefour aérien. »

Mme Sylvie Vignet, mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup

Faits saillants

Le coût total du projet est estimé à près de 8 M$, dont près de 2 M$ seront investis par la Ville de Rivière-du-Loup.

Le PAQIAR prévoit que les dépenses admissibles peuvent être financées à 75 % lorsque le projet est essentiel à l'exploitation de vols médicaux.

Le PAQIAR vise à soutenir les propriétaires et exploitants d'aéroports dans la réalisation de divers projets et dans l'acquisition d'équipements nécessaires à l'exploitation d'un aéroport.

Le PAQIAR est doté d'une enveloppe budgétaire de 100 M$ jusqu'au 31 mars 2022. Il a pour objectifs de :

maintenir en bon état le réseau aéroportuaire et d'assurer sa pérennité;



contribuer au développement du réseau aéroportuaire;



contribuer à l'offre de services aériens et à la mobilité des personnes par l'entremise d'infrastructures adéquates.

Liens connexes

Ministère des Transports

Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 446-5911; Amélie Dionne, Directrice des communications, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 691-5650; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724