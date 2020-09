Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR) - Le député Robert Bussière annonce une aide financière de près de 300 000 $ pour l'aéroport de Maniwaki

MANIWAKI, QC, le 14 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 299 795 $ à la Régie intermunicipale de l'aéroport de Maniwaki (RIAM) afin qu'elle puisse procéder à des travaux de réfection sur le site de l'aéroport ainsi qu'à l'achat d'équipements.

Le député de Gatineau, M. Robert Bussière, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel.

Cette aide financière permettra, entre autres, d'effectuer des travaux de réfection de la piste d'atterrissage et du tablier et de procéder au réaménagement et à l'agrandissement de l'aérogare.

« Le réseau des aéroports québécois joue un rôle crucial dans l'occupation et la vitalité de notre territoire, en plus de garantir aux communautés éloignées l'accès à des services essentiels. Il est donc nécessaire d'assurer la pérennité de nos infrastructures aéroportuaires. L'investissement annoncé aujourd'hui constitue un geste concret en ce sens. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'aéroport de Maniwaki est un générateur d'emplois et une infrastructure importante pour le développement économique de toute la région de l'Outaouais. Il joue également un rôle stratégique dans la lutte contre les incendies de forêt. Je suis fier que votre gouvernement soutienne la communauté de Maniwaki en investissant dans votre aéroport afin que celui-ci continue d'être un levier de développement socio-économique. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« J'aimerais remercier l'équipe de la RIAM de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau pour l'excellent travail qu'elle a fait en ce qui a trait au montage du dossier de réfection et d'amélioration des infrastructures et des équipements ainsi qu'à celui de la rénovation et de la construction de bâtiments aéroportuaires. Un merci spécial au ministère des Transports pour l'acceptation du projet. Cela nous permettra de nous positionner pour demeurer un aéroport d'urgence de même qu'un aéroport pour recevoir les touristes et les personnes du monde des affaires afin qu'ils investissent dans notre belle région. »

Denis Bonhomme, président du conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'aéroport de Maniwaki

Faits saillants

Le PAQIAR vise à soutenir les propriétaires et les exploitants d'aéroports dans la réalisation de divers projets et dans l'acquisition d'équipements nécessaires à l'exploitation d'un aéroport. Ce programme est doté d'une enveloppe budgétaire de 100 M$. Il est en vigueur jusqu'au 31 mars 2022.

Il comprend trois volets :

volet 1 - Réfection et amélioration des infrastructures et des équipements « côté piste »;



volet 2 - Rénovation et construction de bâtiments aéroportuaires;



volet 3 - Équipements mobiles.

Le coût total du projet est évalué à 760 858 $.

L'aide financière de 299 795 $ se décline comme suit :

178 844 $ provenant du volet 1 du PAQIAR pour :



la réhabilitation de la piste et du tablier;





l'élaboration d'un plan de gestion de la faune;





l'établissement d'une procédure d'approche aux instruments;



120 951 $ provenant du volet 2 du PAQIAR pour :



l'aménagement et l'agrandissement de l'aérogare;





l'acquisition d'une génératrice;





l'acquisition de pompes de carburant numériques.

