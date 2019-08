Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales - Les ministres Bonnardel et Dufour annoncent une aide financière de 300 000 $ à la Ville de Rouyn-Noranda pour l'acquisition d'équipements pour son aéroport

ROUYN-NORANDA, QC, le 26 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, annoncent une aide financière de 300 000 $ à la Ville de Rouyn-Noranda pour l'acquisition d'équipements servant à l'entretien hivernal de l'aéroport de Rouyn-Noranda.

Cette aide financière est accordée dans le cadre du Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR) et permettra l'acquisition de deux balais de piste ainsi que d'un chargeur avec godet afin d'assurer le déneigement de la piste, des voies de circulation, du tablier et des stationnements durant la saison hivernale.

« L'aéroport de Rouyn-Noranda occupe une place très importante dans le réseau de transport aérien régional. Porte d'entrée vers le nord du Québec et l'ouest du territoire, cet aéroport accueille de nombreux vols réguliers et nolisés. Je suis donc très heureux de l'aide financière annoncée aujourd'hui, qui favorisera un déneigement fiable et efficace afin d'assurer la sécurité des installations et de faciliter le déplacement des avions. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Avec les hivers que connaît la région de l'Abitibi-Témiscamingue, il est nécessaire d'avoir les équipements adéquats pour entretenir nos infrastructures. Le transport aérien est essentiel pour le développement économique et social de la région. C'est pourquoi je suis très heureux du soutien de votre gouvernement annoncé aujourd'hui. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Faits saillants

Le coût total des équipements est évalué à 1 035 200 $.

L'aide financière est accordée dans le cadre du volet 3 - Équipements mobiles du PAQIAR, jusqu'à concurrence de 300 000 $.

Le PAQIAR est doté d'une enveloppe budgétaire de 100 M$ jusqu'au 31 mars 2022. Il a pour objectifs de :

maintenir en bon état le réseau aéroportuaire et d'assurer sa pérennité;



contribuer au développement du réseau aéroportuaire;



contribuer à l'offre de services aériens et à la mobilité des personnes par l'entremise d'infrastructures adéquates.

