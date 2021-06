Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales - Le ministre Jean Boulet annonce une aide financière de plus de 3,4 M$ pour l'aéroport de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 3 407 143 $ à la Ville de Trois-Rivières pour la construction d'une nouvelle aérogare et la rénovation de l'aérogare actuelle. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le soutien du gouvernement est accordé par l'entremise du Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR). La somme consentie permettra également l'asphaltage du stationnement et l'acquisition d'équipements mobiles destinés aux opérations aéroportuaires.

L'actuelle aérogare, bâtie en 1963, sera conservée et reconfigurée afin de faire partie intégrante du projet. Une fois les travaux réalisés, la superficie totale de l'aérogare sera quintuplée.

« Comme l'aérogare de Trois-Rivières date des années 1960, l'affluence et les attentes des clientèles ont largement évolué. Au terme de ce projet majeur, les infrastructures, plus vastes et modernes, répondront aux besoins présents et futurs. Il va de soi qu'un aéroport adapté à la réalité et au potentiel de développement de la région est un atout indispensable pour la Mauricie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Il est primordial de maintenir en bon état les infrastructures aéroportuaires québécoises et d'en assurer la pérennité. En effet, elles sont essentielles pour favoriser la mobilité de la population et le développement économique des régions. Ainsi, je me réjouis de l'investissement annoncé aujourd'hui, puisqu'il permettra d'appuyer la croissance de la ville de Trois-Rivières. Compte tenu de la valeur patrimoniale de l'actuelle aérogare, sa conservation, combinée à la mise en place d'un nouveau bâtiment, permettra de concilier nouvelle technologie et devoir de mémoire. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'aéroport de Trois-Rivières est un atout important pour notre région. Il est un chef de file parmi les aéroports régionaux au Québec, et ce, dans le secteur de l'aéronautique, grâce aux activités d'entretien d'aéronefs qui s'y déroulent. La construction d'une nouvelle aérogare et la rénovation de l'aérogare actuelle étaient nécessaires, entre autres, pour accommoder convenablement les transporteurs et leurs passagers. Cet investissement favorisera ainsi la reprise économique. Je suis fier de la réalisation de ce projet majeur dans ma circonscription. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« L'aide financière confirmée par le gouvernement du Québec nous rapproche un peu plus de la réalisation de notre nouvelle aérogare! Les futures installations aéroportuaires répondront mieux aux besoins de notre milieu économique, en plus de nous permettre d'élargir l'offre de services aériens et de mettre en valeur l'aérogare actuelle pour les citoyens et les gens d'affaires de la région. »

Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Le PAQIAR vise à soutenir les propriétaires et les exploitants d'aéroports dans la réalisation de divers projets et dans l'acquisition d'équipements nécessaires à l'exploitation d'un aéroport. Ce programme est doté d'une enveloppe budgétaire de 100 M$. Il est en vigueur jusqu'au 31 mars 2022.

Il comprend trois volets :

volet 1 - Réfection et amélioration des infrastructures et des équipements « côté piste »;



volet 2 - Rénovation et construction de bâtiments aéroportuaires;



volet 3 - Équipements mobiles.

Le coût total du projet de l'aéroport de Trois-Rivières est évalué à 11 357 143 $.

L'aéroport de Trois-Rivières est un chef de file au Québec dans le secteur de l'aéronautique grâce aux activités d'entretien d'aéronefs qui s'y déroulent.

