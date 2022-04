Programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités de plein air - Subvention de plus de 14 M$ pour 177 projets visant à favoriser l'accessibilité aux sites de pratique d'activités de plein air

QUÉBEC, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - À la suite du quatrième appel de projets du Programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités de plein air (PAFSSPA), la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, annonce un investissement d'un peu plus de 14,3 millions de dollars pour réaliser 177 projets dans la majorité des régions du Québec. Compte tenu de l'engouement pour ce programme, qui permet la mise à niveau et l'amélioration ainsi que le développement de nouveaux sites de pratique d'activités de plein air dans toutes les régions, le gouvernement a bonifié l'enveloppe budgétaire initiale de 5 millions de dollars, permettant ainsi de financer tous les projets admissibles déposés.

Ces projets, qui permettront à la population de profiter de la nature, visent entre autres des sentiers pédestres, des sentiers équestres, des sentiers de vélo de montagne, des pistes cyclables, des pistes de ski de fond et des aires d'escalade.

Rappelons que le PAFSSPA vise à :

assurer la présence de sentiers et de sites de pratique de plein air dans plusieurs régions du Québec;

favoriser l'accessibilité aux sentiers et aux sites de pratique d'activités de plein air.

Citation :

« Le Québec est un terrain de jeu incroyable et il est très important pour moi de le rendre accessible à un maximum de personnes. Peu importe leur activité de prédilection, je suis certaine que les Québécoises et Québécois trouveront de quoi se satisfaire dans les 177 projets que nous finançons par ce programme extrêmement populaire. J'invite tout le monde à profiter du retour des beaux jours pour ressentir tous les bienfaits de l'activité physique extérieure grâce aux magnifiques infrastructures de plein air qui verront le jour aux quatre coins du Québec. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Les projets ont été sélectionnés en fonction de critères d'admissibilité et d'évaluation établis dans les règles et normes du PAFSSPA.

Les clientèles visées par le PAFSSPA sont les organismes nationaux de loisir reconnus, les organismes à but non lucratif membres en règle d'un organisme national de loisir reconnu, les entreprises d'économie sociale (dont les coopératives) membres en règle d'un organisme national de loisir reconnu ainsi que les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) de 100 000 habitants et moinsl

Le PAFSSPA est géré par le Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique.

Depuis leur création en 2018, le PSSPA et le PAFSSPA ont permis de soutenir 537 projets grâce à des investissements totalisant 40,6 millions de dollars.

Liens connexes :

Pour connaître la liste complète des projets retenus : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/PAFSSPA-liste-projets-retenus.pdf

Pour en savoir davantage sur le PAFSSPA : http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40434

