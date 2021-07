Programme d'aide financière pour l'installation de gicleurs en RPA - Inclusion de 20 résidences qui avaient réalisé les travaux avant l'entrée en vigueur du programme

QUÉBEC, le 2 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce aujourd'hui un nouvel ajustement au programme d'aide financière pour l'installation d'un système de gicleurs dans les résidences privées pour aînés (RPA). Cet ajustement vise à soutenir financièrement les RPA qui avaient procédé à ces travaux de manière proactive, avant d'y être obligées.

Une telle bonification du programme permettra d'inclure 20 nouvelles RPA, dont les travaux ont été exécutés entre le 24 janvier 2014, soit le lendemain de la tragédie de l'Île-Verte, et le 2 décembre 2015, soit à l'entrée en vigueur du programme.

Le coût déterminé pour couvrir ces travaux est d'environ 5 millions $, et pourra être défrayé à même le budget de 212,7 millions $ déjà prévu lors de la deuxième révision du programme. Pour être admissibles, les 20 RPA soutenues devaient répondre aux critères des plus récentes versions du programme, et leurs travaux ne devaient pas avoir été exécutés pour se conformer aux exigences du Code de construction et du Code de sécurité en vigueur lors des travaux.

Rappelons que l'échéance pour les RPA qui doivent entreprendre des travaux d'installation d'un système de gicleurs demeure le 2 décembre 2022.

« Dès l'arrivée de notre gouvernement, nous nous sommes activés à rendre ce programme d'aide financière encore plus inclusif, afin de mieux soutenir les RPA, et tout particulièrement les petites résidences, à bonifier la sécurité de leur installation. L'ajustement apporté aujourd'hui vise à corriger une certaine injustice à l'égard des RPA qui se sont montrées proactives en prenant rapidement les moyens nécessaires de mieux protéger leurs résidents. Il était donc crucial de reconnaître leurs efforts et de leur apporter l'aide qu'elles méritent. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Les 20 RPA soutenues sont les suivantes :

Résidence Charles Renauld ;

; Villa Pie-XI ;

Manoir de la Montagne ;

Résidence Quartier Longueuil ;

Résidence H.N. Parent ;

Chartwell Résidence Principale ;

Chartwell Notre-Dame Victoriaville ;

Chartwell Les Jardins Laviolette ;

Chartwell L'Ermitage ;

Résidence Le Gîte ;

Résidence Boiscastel ;

Domaine Vivr-Ans-Semble inc. ;

Le Carré St-Jérôme ;

Domaine Fleurimont inc. ;

inc. ; Le Renaissance Manoir St-Francis ;

Résidence London ;

; Pavillon Leduc ;

; Villa St-Rémi ;

Résidence la Clé d'Or ;

Résidence Le Crystal 2013 inc.

