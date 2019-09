Programme d'aide financière Mieux voir pour réussir - L'ABCIOQ salue le geste concret du gouvernement du Québec pour faire de la santé visuelle une priorité

MONTRÉAL, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des bannières, chaînes et indépendants de l'industrie de l'optique du Québec (ABCIOQ) voit d'un très bon œil la plus récente annonce du ministre Lionel Carmant qui vient offrir une aide financière aux familles des enfants de moins de 18 ans ayant besoin de lunettes ou de verres de contact. Il s'agit d'un geste concret qui pourra à la fois contribuer à une saine santé visuelle tout en favorisant la réussite scolaire de la génération montante.

Cette mesure rétroactive au 1er septembre 2019 permet au gouvernement du Québec de verser une contribution fixe de 250$ aux jeunes de moins de 18 ans pour l'achat de lunettes ou de verres de contact prescrits par un professionnel et visant à corriger la vision et ce, tous les deux ans. Les jeunes admissibles devront avoir en mains une prescription obtenue à la suite d'un examen de la vue réalisé par un optométriste ou un ophtalmologiste autorisé.

Le président de l'ABCIOQ, monsieur Antoine Amiel se réjouit de cette annonce, car elle démontre clairement « l'intention du gouvernement du Québec de favoriser la réussite scolaire, de promouvoir la santé visuelle et de valoriser l'expertise des professionnels opticiens et optométristes québécois. Notre Association partage ces priorités avec le ministre et nous le remercions pour cet engagement envers les jeunes et notre industrie ».

« L'expertise d'un professionnel de l'optique garantit à l'enfant qui reçoit ses lunettes que toutes les vérifications préalables ont été effectuées pour s'assurer que les paramètres optiques de la prescription ont été respectés. D'autre part la monture aura été ajustée par un professionnel afin que le confort et la correction de la vision soit optimaux. Nous avons reçu l'engagement que l'industrie de l'optique québécoise sera mise à contribution pour faire de cette mesure un succès et c'est aussi l'engagement que nous prenons » a tenu à souligner monsieur Amiel.

À propos de l'ABCIOQ

L'ABCIOQ assume son rôle de leader et s'établit comme une référence incontournable dans l'industrie. Elle participe activement à l'évolution des professionnels de l'optique et de leur pratique. Plus de 1200 optométristes, 900 opticiens d'ordonnance et 2800 employés œuvrent au sein de ces entreprises où environ 1 million d'examens de la vue sont annuellement dispensés dans plus de 700 salles d'examen. Les membres de l'Association génèrent un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de dollars au Québec.

