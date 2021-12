Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière - Près de 180 000 $ pour l'amélioration du bilan routier et l'aide aux victimes de la route dans la région du Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie 178 390 $ à cinq organismes de la région du Bas-Saint-Laurent afin de soutenir financièrement des projets d'amélioration de la sécurité routière et d'aide aux victimes de la route. C'est la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, qui en fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel.

À l'échelle du Québec, ce ne sont pas moins de 7,5 M$ qui sont alloués à divers organismes pour permettre la réalisation de 82 projets. Cet appui est possible grâce au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, subventionné à même les sommes perçues pour des infractions détectées par les radars photo et les appareils de surveillance aux feux rouges.

« Nous travaillons tous à un bilan routier exempt de décès. Je félicite tous les porteurs de projet au Bas-Saint-Laurent et je vous encourage à continuer à déposer des projets visant à éliminer les risques de sécurité routière pour tous les usagers de la route. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La sécurité routière concerne l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Il est primordial d'encourager la réalisation de projets contribuant à l'amélioration du bilan routier dans la région du Bas-Saint-Laurent. En tant que ministre régionale, je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui pose des gestes concrets en ce sens. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

L'aide financière se répartit comme suit :

Organisme Projet Montant Association des personnes ACVA-

TCC du Bas-Saint-Laurent Ressources humaines pour la

sensibilisation et la prévention

sur le territoire du Bas-Saint-Laurent 67 902 $ Municipalité de Saint-Onésime-

d'Ixworth Sécurisation du chemin du

Village - Côté est 45 474 $ Ville d'Amqui Amélioration de la sécurité sur

le rang Saint-Jean-Baptiste et

la rue Audet 33 725 $ Municipalité de paroisse

de Saint-Arsène Amélioration de la sécurité

routière à Saint-Arsène -

Afficheur de vitesse radar et

interventions policières 13 705 $ Ville d'Amqui Amélioration de la sécurité aux

abords de l'école Caron

d'Amqui 9 016 $ Municipalité de Lac-des-Aigles Sécurisation de la rue du Quai

- Ajout de mesures de

modération de la circulation 8 568 $

Pour l'année financière 2021-2022, un appel de projets est en cours jusqu'au 31 janvier 2022.

Un comité consultatif a pour mandat de conseiller annuellement le ministère des Transports sur l'utilisation des sommes portées au crédit du Fonds. Il est composé de sept membres représentant les organismes suivants :

Fédération des transporteurs par autobus;



Fédération québécoise des municipalités;



CAA Québec;



Office des personnes handicapées du Québec;



Union des municipalités du Québec;



Ville de Québec;



Association des directeurs généraux des municipalités du Québec.

La Ville de Montréal et la Société de l'assurance automobile du Québec ont un titre d'observateurs.

