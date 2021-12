Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière - Près de 1,9 M$ pour l'amélioration du bilan routier et l'aide aux victimes de la route dans la région de Montréal

MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annonce l'octroi de 1 896 678 $ à neuf organismes de la région métropolitaine et à quatre arrondissements de Montréal afin de soutenir financièrement des projets d'amélioration de la sécurité routière et d'aide aux victimes de la route.

Cet appui est possible grâce au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, subventionné à même les sommes perçues pour des infractions détectées par les radars photo et les appareils de surveillance aux feux rouges.

À l'échelle du Québec, ce ne sont pas moins de 7,5 M$ qui sont alloués à divers organismes pour permettre la réalisation de 82 projets.

Seulement en ce qui concerne l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, 313 744 $ sont alloués pour la réalisation de 4 projets en sécurité routière :

167 925 $ pour l'aménagement de trottoirs autour du parc Yves-Thériault;

68 485 $ pour la construction de 20 dos d'âne allongés en enrobé bitumineux;

49 400 $ pour l'aménagement d'un passage pour piétons sur la 52 e Avenue;

Avenue; 27 394 $ pour l'achat et l'installation de 10 radars pédagogiques.

« À l'heure de la relance, il faut repenser la mobilité dans la région métropolitaine pour qu'elle s'attaque aux défis de notre époque. Nos aménagements urbains doivent permettre à toutes et à tous de se déplacer en sécurité. Je suis très fière que nous puissions faire en sorte que les rues de la métropole soient des lieux de saine cohabitation. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Notre administration a toujours fait de la Vision zéro une priorité. Nous sommes déterminés à rendre nos rues sécuritaires pour tous les usagers, particulièrement les plus vulnérables. Le soutien financier offert par Québec nous permettra d'avancer plus rapidement vers notre objectif de zéro mort et zéro blessé grave sur nos rues d'ici 2040. »

Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal

Les autres projets dans la région de Montréal se répartissent comme suit :

Organisme Projet Montant Arrondissement de Lachine - Ville

de Montréal Campagne de sensibilisation

à la vitesse et acquisition de

20 radars pédagogiques 151 483 $ Arrondissement de Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve - Ville de

Montréal Travaux de construction de

passages pour piétons et de

saillies 152 416 $ Arrondissement de Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve - Ville de

Montréal Travaux de construction de

dos d'âne allongés sur rue en

enrobé bitumineux par

thermorapiéçage 143 818 $ Arrondissement de Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve - Ville de

Montréal Projet de saillies virtuelles 48 866 $ Arrondissement de Rosemont-

La Petite-Patrie - Ville de

Montréal Réaménagement de

l'intersection du boulevard

Rosemont et de la rue Garnier 122 763 $ Association québécoise des

traumatisés crâniens Adaptation et aménagement de

la cour de l'Association 88 107 $ Association québécoise des

traumatisés crâniens Création d'un poste

supplémentaire

d'accompagnateur(-trice) en

milieu de vie 36 800 $ Association québécoise des

traumatisés crâniens Les randonnées résilientes :

projet de soutien au

développement et à

l'autodétermination de

personnes traumatisées

crâniennes avec un projet

d'intervention psychosocial

par la nature et l'aventure 21 415 $ CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-

Montréal Les déplacements à pied

sécuritaires et confortables

dans les stationnements et

aux abords du CIUSSS 37 106 $ Piétons Québec À pied en sécurité : aménager

la traversée des artères -

Sensibiliser, mobiliser et

outiller les municipalités du

Québec 248 000 $ Regroupement des associations

de personnes traumatisées

craniocérébrales du Québec Projet de collectivisation des

enjeux, de concertation et de

participation sociale des

personnes traumatisées

craniocérébrales 211 472 $ Regroupement des associations

de personnes traumatisées

craniocérébrales du Québec Sensibilisation, formation et

diffusion des meilleures

pratiques pour intervenir

auprès des personnes ayant

un traumatisme craniocérébral

et leurs proches au Québec 151 066 $ Regroupement des associations

de personnes traumatisées

craniocérébrales du Québec Création d'espaces

d'information sur le

traumatisme craniocérébral,

d'éducation aux réalités v

écues par les personnes

touchées et de valorisation

des associations régionales 126 506 $ Trajectoire Québec Collectif inclusif : accès

sécuritaire pour tous : projet

de documentation des risques

et assurance d'un accès

sécuritaire aux transports

collectifs 43 656 $

Pour l'année financière 2021-2022, un appel de projets est en cours jusqu'au

31 janvier 2022.

31 janvier 2022. Un comité consultatif a pour mandat de conseiller annuellement le ministère des

Transports sur l'utilisation des sommes portées au crédit du Fonds. Il est composé de sept membres représentant les organismes suivants :

Transports sur l'utilisation des sommes portées au crédit du Fonds. Il est composé de sept membres représentant les organismes suivants : Fédération des transporteurs par autobus;



Fédération québécoise des municipalités;



CAA Québec;



Office des personnes handicapées du Québec;



Union des municipalités du Québec;



Ville de Québec;



Association des directeurs généraux des municipalités du Québec.

La Ville de Montréal et la Société de l'assurance automobile du Québec ont un titre d'observateurs.

