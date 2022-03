Programme d'aide financière aux entreprises en matière d'activités physiques 2019-2023 - Plus de 6 M$ remis à 219 entreprises pour soutenir et favoriser la pratique régulière d'activités physiques en milieu de travail

QUÉBEC, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, est fière d'annoncer aujourd'hui, en compagnie de son collègue le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, que 219 entreprises se partageront une enveloppe de 6 millions de dollars pour mettre en place des mesures qui feront bouger leurs employés.

Ces sommes découlent de l'appel de projets lancé au printemps dernier pour le Programme d'aide financière aux entreprises en matière d'activités physiques 2019-2023, qui vise à augmenter le nombre d'initiatives mises en place par les petites et moyennes entreprises pour encourager la pratique régulière d'activités physiques par l'ensemble de leur personnel.

Les projets soutenus se déclinent en trois volets, soit l'aménagement d'installations sportives sur le lieu de travail, l'achat de matériel et d'équipement ainsi que l'organisation d'activités physiques et la promotion de celles-ci.

Nouvel appel de projets

Un quatrième appel de projets sera lancé en vue de l'année financière 2022-2023. Les entreprises pourront obtenir de l'information sur notre site Web et soumettre une demande de soutien financier dans le cadre de ce processus qui se déroulera du 1er avril au 15 mai 2022.

Citations :

« Au cours des trois dernières années, ce programme a déjà permis à de nombreuses entreprises de mesurer les bienfaits de l'activité physique en milieu de travail. Grâce aux études sur le sujet, nous savons que les employés qui bougent ont une meilleure présence au travail et sont plus productifs. Je suis certaine que les impacts de l'activité physique se font aussi ressentir dans leur vie personnelle, bien au-delà de leur milieu professionnel. Je me réjouis de savoir que l'appel de projets a suscité un nombre record de demandes d'aide financière. Plus que jamais, nous avons à coeur de soutenir la pratique d'activités physiques en entreprise. Grâce à notre action, les employeurs et les travailleurs de 219 entreprises québécoises auront la chance de bouger et d'en ressentir les impacts sur leur santé physique et mentale! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Nous savons que l'activité physique joue un rôle important pour notre bien-être et notre qualité de vie. C'est pourquoi il est important d'intégrer ces bonnes pratiques dans nos milieux de travail. Rappelons que le programme annoncé aujourd'hui vise à soutenir tout projet de sensibilisation, de promotion ou d'éducation favorisant la pratique régulière d'activités physiques par l'ensemble du personnel d'une entreprise. Il offre, entre autres, la possibilité de réaliser des activités tant en mode présentiel que virtuel. Grâce à ce soutien, les entreprises d'ici contribuent non seulement à l'épanouissement de leur personnel, mais aussi à l'atteinte de leurs objectifs d'affaires, ce qui leur permet de participer ainsi pleinement à la prospérité du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le PAFEMAP s'inscrit dans le Plan économique du Québec, plus précisément la mesure Favoriser l'activité physique en milieu de travail. Il répond également à la mesure 47 de la Stratégie nationale sur la main-d'œuvre 2018-2023 ‒ Le Québec à l'ère du plein emploi .





Il répond également à la mesure 47 de la Stratégie nationale sur la main-d'œuvre 2018-2023 ‒ . Le ministère de l'Éducation, grâce à ce programme de soutien financier, encourage la population à bouger, ce qui est en accord avec la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir - Au Québec, on bouge! .





. Depuis le premier appel de projets en 2019, ce sont 547 entreprises québécoises qui ont reçu une aide financière pour réaliser des initiatives structurantes de promotion de la pratique régulière d'activités physique dans le milieu de travail.

Programme d'aide financière aux entreprises en matière d'activités physiques : http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programme-daide-financiere-aux-entreprises-en-matiere-dactivites-physiques-pafemap/





Stratégie nationale sur la main-d'œuvre 2018-2023 : https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strat-nat-mo.asp





Politique de l'activité physique, du sport et du loisir - Au Québec, on bouge! : http://www.education.gouv.qc.ca/municipalites/politique-de-lactivite-physique-du-sport-et-du-loisir/au-quebec-on-bouge/

