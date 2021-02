Programme d'aide d'urgence - Le gouvernement accorde 10 M$ supplémentaires pour le transport interurbain par autobus

QUÉBEC, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir le transport interurbain par autobus dans toutes les régions du Québec, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre des Finances, M. Eric Girard, annoncent une aide financière supplémentaire de 10 M$. Cette somme s'ajoute à celle déjà octroyée en juillet dernier, portant ainsi à 18,2 M$ l'aide totale accordée au transport interurbain dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

Ce soutien, rapide et disponible à court terme, permettra de maintenir des services de transport interurbain par autobus sur l'ensemble du territoire québécois, soit des services dont la pérennité a été mise à mal par la situation sanitaire. De plus, le gouvernement élargit la portée de son action en appuyant financièrement les liaisons régionales secondaires.

Le transport des personnes étant un élément clé de la reprise économique du Québec, cette somme permettra de faciliter la relance des liaisons entre les principaux centres urbains du Québec ainsi que la relance des liaisons régionales secondaires, le tout afin de répondre aux besoins de l'ensemble des citoyennes et des citoyens.

Citations

« Une fois de plus, votre gouvernement démontre toute l'importance qu'il accorde à la mobilité dans toutes les régions. C'est pourquoi nous travaillons continuellement en collaboration avec les différents transporteurs interurbains afin de faire face à la situation actuelle et d'apporter notre soutien à la population. L'annonce d'aujourd'hui est un geste concret qui vise à maintenir les services de transport interurbain par autobus, tout comme nous l'avons fait précédemment pour le transport aérien et le transport collectif. Je continuerai, dans les prochaines semaines et les prochains mois, à suivre de près l'évolution de la situation avec mon collègue le ministre des Finances. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le gouvernement a été proactif en débloquant une aide financière de 8,2 M$ dès juillet dernier pour faciliter la reprise des services de transport interrégional par autobus. Aujourd'hui, nous prolongeons et bonifions cette aide d'urgence afin de préserver ce pan important de notre économie. Cette action fait partie des nombreux gestes posés par votre gouvernement afin de contribuer à la relance économique dans nos régions. »

Eric Girard, ministre des Finances

« Le développement économique régional mise beaucoup sur l'occupation du territoire et passe entre autres par le transport interurbain. Cette annonce est un soulagement pour le Québec, qui doit assurer l'accès aux transports à toutes et à tous. Sachez que c'est un enjeu qui est au cœur de mes préoccupations et auquel j'accorde une attention particulière. La situation difficile à laquelle nous faisons face ne doit pas priver la population de ces services essentiels. Nous avons donc agi rapidement pour soutenir l'industrie et maintenir le déplacement entre les régions. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional

Faits saillants

Le Programme d'aide d'urgence au transport interurbain par autobus comporte maintenant trois objectifs spécifiques qui sont indissociables afin de favoriser le redémarrage du transport interurbain par autobus au Québec :

soutenir la poursuite de la relance des liaisons principales;



maintenir la disponibilité des ressources nécessaires à la relance des liaisons secondaires, soit celles reliant majoritairement des régions rurales; appuyer la relance des liaisons secondaires, ce qui correspond à l'objectif visé par l'ajout d'un soutien financier à ces liaisons.

Le programme est en vigueur jusqu'au 31 mars 2021, et les dépenses admissibles sont celles qui ont été engagées par les transporteurs depuis le 17 octobre 2020.

Liens connexes

Programme d'aide d'urgence au transport interurbain par autobus

Communiqué de presse du 8 juillet 2020 sur le Programme d'aide d'urgence au transport interurbain par autobus

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980 ; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724