Programme d'aide aux passages à niveau municipaux - Plus de 130 000 $ à la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours

QUÉBEC, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans le but d'assurer la réfection de la surface de croisement du passage à niveau qui se trouve le plus à l'est de la côte du Front, le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, est heureux d'annoncer l'octroi d'une aide financière maximale de 132 455 $ à la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours.

Cette somme servira à changer les matériaux de voie qui ont été détériorés par la présence du passage à niveau et à remettre en bonne condition la surface de croisement. Ces travaux incluent aussi le remplacement de rails, de traverses et d'ornières de caoutchouc ainsi que le rechargement de ballast.

L'appui du gouvernement du Québec est accordé dans le cadre du Programme d'aide aux passages à niveau municipaux (PAPNM). Ce programme vise à réduire, pour le public, les risques de collisions, de pertes en vies humaines et de blessures aux passages à niveau en appuyant les municipalités lors des travaux d'entretien de la signalisation, d'amélioration de la sécurité et de réfection de la surface de croisement.

Les travaux de réfection de la surface de croisement du passage à niveau seront réalisés par la compagnie des Chemins de fer Québec-Gatineau (CFQG). Il est prévu que ces travaux soient exécutés au printemps 2022.

Citation

« Je me réjouis que notre gouvernement appuie la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours dans son projet. Celui-ci aura un effet positif pour les citoyennes et citoyens qui circulent quotidiennement sur le passage à niveau le plus à l'est de la côte du Front. Il permettra aussi de favoriser un roulement plus confortable pour les usagers lors de leurs déplacements et renforcera leur sécurité en limitant les risques d'accidents et de collisions. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

L'aide financière du gouvernement du Québec couvre la totalité des coûts du projet.

Le PAPNM est en vigueur jusqu'au 31 mars 2023.

Le programme comprend les trois volets suivants :

volet 1 - Entretien de la signalisation;



volet 2 - Amélioration de la sécurité;



volet 3 - Réfection de la surface de croisement.

Liens connexes

Entretien et amélioration des passages à niveau

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 670-6413; Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Tél. : 418 558-6039; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724