Programme d'aide aux médias du Québec - La Presse salue le programme d'aide aux médias annoncé par Québec

MONTRÉAL, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Presse tient à exprimer sa satisfaction quant au programme d'aide aux médias annoncé aujourd'hui par le gouvernement du Québec. Il s'agit d'une action forte et rapide.

Cette importante mesure démontre que le gouvernement de François Legault comprend et reconnaît la gravité de la crise sans précédent qui frappe l'industrie des médias écrits. L'annonce du programme démontre également la volonté de préserver une saine diversité de voix au Québec en assurant la survie des grandes salles de nouvelles, essentielles pour la production d'un journalisme de qualité qui peut informer et alimenter le débat public.

« Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour La Presse ainsi que pour la presse écrite au Québec. La disparition de centaines de postes de journalistes au Québec ces dernières années a prouvé l'urgence d'agir », a indiqué Pierre-Elliott Levasseur, président de La Presse.

« Dans les années 1960, des actions combinées du gouvernement provincial et fédéral ont permis de bâtir un système culturel fort pouvant résister au géant américain. La prédominance des géants du web commande aujourd'hui des gestes similaires, comme le démontre le gouvernement du Québec. La Presse espère que le gouvernement fédéral se montrera à son tour à la hauteur de la crise qui ébranle l'industrie en haussant le plafond salarial applicable au crédit d'impôt ainsi que le pourcentage du salaire admissible, tel que recommandé par le comité d'expert qu'il a mandaté », ajouté Pierre-Elliott Levasseur.

