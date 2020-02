Programme d'aide au développement du transport collectif - 800 000 $ pour faciliter la mobilité durable en Estrie

COOKSHIRE-EATON, QC, le 28 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière totalisant 600 000 $ à six municipalités régionales de comté (MRC) de l'Estrie pour la mise en place d'un système de gestion du transport intelligent. Ce système permettra de partager différentes données entre les organismes de transport de la région et d'optimiser les dessertes. À ce montant, s'ajoutent 200 000 $ qui proviennent des différentes MRC qui participent au projet, portant ainsi le total à 800 000 $.

Le député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, M. François Jacques, au nom du ministre des Transports, M. François Bonnardel, en a fait l'annonce aujourd'hui. Il était accompagné de la préfète de Brome-Missisquoi, Mme Sylvie Dionne-Raymond, ainsi que des préfets du Haut-Saint-François, M. Robert G. Roy, de Coaticook, M. Bernard Marion, des Sources, M. Hugues Grimard, de Memphrémagog, M. Jacques Demers, et de la Haute-Yamaska, M. Paul Sarrazin.

Le financement de ce projet provient du Programme d'aide au développement du transport collectif. Ce programme a pour objectif général de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées au transport des personnes au Québec. Il vise à accroître l'utilisation du transport collectif, notamment en région, par l'amélioration des services et par la promotion des modes de transport alternatifs à l'automobile.

Citations

« Notre gouvernement l'a souvent répété : les trois facteurs clés en transport collectif sont le coût, le confort et la durée. Ce nouveau système de gestion intelligent permettra assurément d'améliorer ces trois facteurs et contribuera à positionner le transport en commun comme une véritable solution de rechange à l'auto solo dans la région de l'Estrie. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Encourager le transport collectif régional, c'est encourager des déplacements plus efficaces et plus écologiques. C'est pourquoi je me réjouis de voir une concertation aussi importante pour offrir un service de transport qui contribue grandement à la mobilité durable des personnes sur tout le territoire. »

Benoit Charrette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Je suis fier qu'une telle initiative, issue du milieu, ait pris forme chez nous. L'Estrie est la première région du Québec à se doter d'un tel outil, financé par le gouvernement du Québec, lui permettant d'avoir une connaissance proprement régionale des offres et des services de transport collectif sur l'ensemble de son territoire. »

François Jacques, député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants

Le Programme d'aide au développement du transport collectif est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

Le programme contribue à l'atteinte de l'une des cibles de la Politique de mobilité durable - 2030 et du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Cette cible consiste à réduire, d'ici 2030, les émissions de GES du secteur des transports de 37,5 % sous le niveau de 1990.

Lien connexe

Programme d'aide au développement du transport collectif

