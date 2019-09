Programme d'aide à la voirie locale - Plus de 690 000 $ pour la réfection du chemin de la Station à Saint-Basile

QUÉBEC, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 690 297 $ à la Ville de Saint-Basile pour la réfection d'une partie du chemin de la Station. Le député de Portneuf, M. Vincent Caron, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet consiste en des travaux de voirie et en la réfection de ponceaux. Il est financé par le Programme d'aide à la voirie locale - volet Redressement des infrastructures routières locales.

Citations

« Le gouvernement du Québec accorde une grande importance au maintien et à l'amélioration des infrastructures routières. Les investissements annoncés aujourd'hui le démontrent encore une fois et permettront la réfection d'un tronçon majeur du chemin de la Station dans la ville de Saint‑Basile. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Il est important de souligner que cet axe est une route locale à intérêt régional. Notre processus de planification et d'intervention afin de maintenir cette route est doublement important pour notre municipalité. Le chemin de la Station, avec le rang Sainte-Angélique, est également un axe de transit important pour le camionnage et ne peut faire l'objet d'aucune interdiction pour le trafic lourd. La sécurité doit être supérieure pour ces axes prioritaires. Je me réjouis de l'appui du gouvernement du Québec à la réalisation de notre projet qui permet à notre municipalité de renouveler ses infrastructures et d'offrir des services essentiels à la communauté. »

Guillaume Vézina, maire de Saint-Basile

Faits saillants

Le Programme d'aide à la voirie locale dispose d'un budget annuel de près de 225 M$ pour les années financières 2018-2021 afin de soutenir les municipalités dans la planification, l'amélioration et l'entretien du réseau routier local dont elles ont la responsabilité.

Le volet Redressement des infrastructures routières locales vise à améliorer l'état global du réseau routier local en offrant une aide financière pour la réalisation de travaux déterminés par les villes ou municipalités dans le cadre d'un plan d'intervention.

Le volet Accélération des investissements sur le réseau routier local vise à améliorer l'état global du réseau routier local en offrant une aide financière pour la réalisation de travaux qui ne sont pas admissibles au volet Redressement des infrastructures routières locales.

Liens connexes

Programme d'aide à la voirie locale

