Programme d'aide à la voirie locale - Le gouvernement annonce plus de 10,6 M$ pour la réalisation du projet de réfection de la route 257

COOKSHIRE-EATON, QC, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière totalisant 10 672 069 $ pour la réfection de la route 257, entre les municipalités de La Patrie et de Weedon, dans la municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-François. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (volet affaires municipales), M. François Jacques, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le gouvernement répond ainsi aux besoins des municipalités concernées par ce dossier majeur. L'aide financière versée permettra de réaliser des travaux de réfection de cette portion de route qui traverse cinq municipalités de la circonscription de Mégantic, soit La Patrie, Scotstown, Hampden, Lingwick et Weedon.

Cette annonce, qui survient après de nombreuses années de travail, est le fruit d'une collaboration avec un comité intermunicipal piloté par la MRC du Haut-Saint-François et réunissant le préfet de la MRC, M. Robert G. Roy, la mairesse de La Patrie, Mme Johanne Delage, le maire de Hampden, M. Bertrand Prévost, la mairesse de Lingwick, Mme Céline Gagné, et le maire de Weedon, M. Richard Tanguay. Le maire de Scotstown, M. Iain MacAulay, décédé subitement dans les dernières semaines, a également contribué activement à la collaboration intermunicipale.

Citations

« Je suis très fier des investissements que fait notre gouvernement pour le réseau routier municipal. Nous travaillons continuellement en collaboration avec les municipalités pour les appuyer dans leurs projets routiers. Ces projets contribueront à la relance économique dans nos municipalités et permettront de maintenir de nombreux emplois. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Mon équipe et moi travaillons d'arrache-pied sur ce dossier depuis les élections d'octobre 2018 et nous continuerons de le faire jusqu'à la réalisation complète des travaux. Je m'étais fait un devoir de soutenir les municipalités dans ce dossier et je salue aujourd'hui tout le travail de concertation et de collaboration qui a été effectué dans les derniers mois par tous les partenaires qui ont contribué au projet. Je suis très fier de procéder à cette importante annonce, qui était un engagement électoral. »

François Jacques, député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (volet affaires municipales)

« Je tiens à remercier notre député, M. François Jacques, qui nous accompagne avec détermination et assiduité dans notre démarche. Je veux également souligner le travail du comité de la route 257 et celui de la MRC. Solidarité, leadership, efficacité et rapidité à mener le dossier ont rendu possible l'acceptation de ce volet du projet. Un dossier bien préparé et une collaboration exemplaire constituent la recette de ce premier succès. »

Robert G. Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François

Faits saillants

Le Programme d'aide à la voirie locale a pour objectif d'assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et l'entretien du réseau routier local dont elles ont la responsabilité.

Le soutien accordé en deux volets s'inscrit dans le Programme d'aide à la voirie locale, volet Redressement des infrastructures routières et volet Accélération des investissements sur le réseau routier local.

Dans le dernier budget, les sommes destinées au réseau municipal par l'entremise du Programme d'aide à la voirie locale ont été bonifiées de 310 M$.

Le volet Entretien des routes locales de ce programme vise à maintenir la fonctionnalité d'environ 40 000 kilomètres de routes locales.

Liens connexes

Programme d'aide à la voirie locale

