Programme ClimatSol-Plus - Québec accorde près de 4,5 M$ à la Ville de Sherbrooke pour la réhabilitation de terrains stratégiques

SHERBROOKE, QC, le 25 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 4,5 M$ à la Ville de Sherbrooke dans le cadre du programme ClimatSol-Plus - Volet 2 pour la réhabilitation de terrains stratégiques situés sur les rues King Ouest et des Abénaquis et à l'intersection des rues Dufferin et des Abénaquis.

C'est ce qu'ont annoncé ce vendredi la députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Mme Geneviève Hébert, et le député de Richmond, M. André Bachand, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette. Ils se trouvaient alors en compagnie de la mairesse de Sherbrooke, Mme Évelyne Beaudin.

Tout d'abord, une somme de 3 153 578 $ servira à réhabiliter un terrain d'une superficie de 4 934 m2 sur la rue des Abénaquis. Celui-ci avait été principalement utilisé, jusqu'à maintenant, pour des activités commerciales, telles que la distribution de carburant et la tenue d'un salon de jeux. La Ville de Sherbrooke entend procéder à l'excavation et à la disposition des sols contaminés, et les matières résiduelles non dangereuses seront excavées et acheminées dans un lieu d'élimination. Un suivi des eaux souterraines sera également réalisé à la suite de l'aménagement de trois nouveaux puits.

Ensuite, le versement d'une aide additionnelle de 822 210 $ à la Ville de Sherbrooke permettra de réhabiliter un terrain situé à l'intersection des rues Dufferin et des Abénaquis. D'une superficie totale de quelque 3 380 m2, ce terrain a accueilli une fonderie qui a été en exploitation jusqu'en 1962. Il est prévu que les sols contaminés soient excavés puis expédiés vers un centre de traitement, ou vers un lieu d'élimination lorsque le traitement ne sera pas possible. Les matières dangereuses seront quant à elles acheminées vers un lieu d'élimination autorisé, et les matières résiduelles non dangereuses vers un centre de récupération ou d'élimination.

Cette démarche de décontamination s'inscrit dans le cadre des phases 2 et 3 du projet Dufferin. Une première phase déjà entamée consiste à rénover le bâtiment situé au 234, rue Dufferin, et à y installer des locataires commerciaux. Les deux phases subséquentes permettront l'aménagement d'un stationnement sous-terrain et d'un parc en surface, ainsi que la construction d'un deuxième bâtiment relié à celui existant. Le nouvel édifice de cinq étages accueillera majoritairement des entreprises de technologies de l'information, mais aussi un gymnase, une terrasse sur le toit et des services de proximité, ce qui permettra de créer un total de 150 emplois.

Enfin, 500 396 $ seront versés à la Ville pour réhabiliter un terrain d'une superficie de 1 332 m2 situé sur la rue King Ouest et qui avait principalement été utilisé, jusqu'à maintenant, pour des activités commerciales. Une technologie in situ sera utilisée pour traiter les sols contaminés en profondeur par des hydrocarbures pétroliers, tandis que les sols de surface seront excavés et acheminés vers un lieu de traitement autorisé. Un suivi des eaux souterraines sera également réalisé. Ces travaux permettront la réalisation d'un projet commercial et résidentiel.

« Le soutien aux projets de réhabilitation de terrains contaminés constitue un important levier de développement durable et économique pour nos municipalités. En plus de réduire les risques pour la santé humaine et pour l'environnement, le traitement des sols permet de revitaliser des secteurs clés et d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Je suis fier de l'appui qu'offre le programme ClimatSol-Plus à des initiatives pleines de vision et de leadership comme celles de la Ville de Sherbrooke. »

« La restauration des terrains visés constitue à mes yeux une triple bonne nouvelle pour Sherbrooke. C'est un investissement rentable qui servira à améliorer l'environnement, à protéger la santé humaine et à mettre en valeur des espaces à fort potentiel de développement économique. »

« Pour des considérations de développement durable, il est essentiel de favoriser le redéveloppement de quartiers centraux plutôt que d'opter pour de l'étalement urbain sur les terres agricoles. Dans cette optique, je suis heureux que mon gouvernement offre une aide financière précieuse pour décontaminer les sols et favoriser, ainsi, des projets de redéveloppement porteurs pour notre collectivité. »

« Nous sommes très heureux d'obtenir l'appui du gouvernement du Québec pour une partie de la décontamination de ce secteur névralgique dans le développement de la ville de Sherbrooke et de la future zone d'innovation. »

Le programme ClimatSol-Plus a pour objectif de donner une seconde vie à des terrains contaminés. Il facilite la décontamination des terrains à fort potentiel de développement économique et vise plus particulièrement à dynamiser des milieux urbains existants grâce à de meilleures pratiques d'aménagement du territoire.

Les projets soumis dans le cadre du volet 2 du programme ClimatSol-Plus doivent notamment contribuer à la démarche locale de développement durable et à l'atteinte des objectifs suivants :



Réhabiliter des terrains contaminés ayant un fort potentiel de développement économique;



Créer des conditions favorables à la densification de la population dans les territoires situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. En réutilisant des terrains en ville, il est possible de limiter les transports et de contribuer, ainsi, à l'atteinte des objectifs de lutte contre les changements climatiques;



Favoriser l'utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination des sols

