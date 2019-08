Programme ClimatSol-Plus - Québec accorde 807 550 $ à l'agglomération de Longueuil, en Montérégie, pour la réhabilitation du terrain de l'une de ses stations de pompage d'eau brute

LONGUEUIL, QC, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - Une aide financière de 807 550 $ est accordée à l'agglomération de Longueuil, dans le cadre du programme ClimatSol-Plus - volet 2, pour réhabiliter par traitement in situ les 600 m3 de sols contaminés situés sous la station de pompage d'eau brute de Ville, plus précisément au 850, rue Saint-Charles Ouest, à Longueuil. Ces sols avaient été contaminés lors d'un déversement accidentel de mazout survenu en janvier 2015.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, en compagnie du ministre responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de La Prairie, M. Christian Dubé, ainsi que du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux et député de Taillon, M. Lionel Carmant, et de la mairesse de Longueuil, Mme Sylvie Parent. La contribution financière à ce projet de réhabilitation d'un terrain représente près de 64 % du coût des travaux admissibles, estimé à 1 266 698 $.

Le programme ClimatSol-Plus a pour objectif de donner une seconde vie à des terrains contaminés. Il vise plus particulièrement à dynamiser des milieux urbains existants par le recours à de meilleures pratiques d'aménagement du territoire. Son volet 2 est financé par des crédits additionnels accordés au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Il facilite la décontamination des terrains à fort potentiel de développement économique en ayant pour objectif de créer des conditions favorables à la densification du tissu urbain.

Dans le cas de Longueuil, la subvention accordée vient soutenir un projet qui vise un terrain présentant un caractère stratégique dans la concrétisation du plan d'urbanisme de la municipalité de Longueuil ainsi que dans son développement économique. En effet, il permet le maintien en place de la station de pompage dont la Ville est propriétaire depuis 1979. Le traitement du terrain pourrait s'échelonner sur cinq ans.

Citations :

« Protéger l'environnement, c'est notamment décontaminer, par des techniques éprouvées, les terrains qui soutiennent nos activités d'intérêt collectif. Dans ce cas, l'agglomération de Longueuil protège du même coup la fonction essentielle de l'une de ses stations de pompage d'eau brute, dont la situation dans le périmètre d'urbanisation contribue à la densité de la zone. Je félicite l'agglomération de Longueuil pour ses préoccupations de développement durable. Le programme ClimatSol-Plus est là pour la soutenir dans la protection des sols sur son territoire. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« La réalisation de projets de décontamination comme celui de Longueuil démontre bien toutes les possibilités de développement durable qu'offrent nos municipalités. La réhabilitation des terrains contaminés situés au cœur des villes et desservis par des infrastructures de toutes sortes constitue un avantage indéniable, tant du point de vue économique que du point de vue environnemental. »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de La Prairie

« Aujourd'hui, l'agglomération de Longueuil reçoit un appui financier pour régler définitivement un cas de contamination qui remonte à quelques années, et c'est tant mieux. Décontaminer des sols, c'est protéger son environnement, mais à titre de ministre délégué à la Santé, je me dois de souligner que c'est aussi une question de santé publique. Les communautés ont tout à gagner à éliminer les risques potentiels de contamination de l'eau potable, même minimes. Bravo à l'agglomération de Longueuil de cette initiative! »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux et député de Taillon

« Cette aide financière vient soutenir les efforts de Longueuil pour protéger l'environnement et assurer la pérennité de nos terrains et infrastructures qui sont essentiels pour notre population. Grâce à la bioremédiation, le terrain de la station de pompage sera réhabilité selon une méthode novatrice et respectueuse de l'environnement en optimisant la croissance des bactéries présentes dans les sols. Cette totale collaboration avec le gouvernement du Québec démontre notre volonté de réaliser des projets pour le bien-être des citoyens et des générations futures. »

Sylvie Parent, mairesse de la Ville de Longueuil

Faits saillants :

Les projets soumis dans le cadre du volet 2 du programme ClimatSol-Plus doivent notamment contribuer à la démarche locale de développement durable et à l'atteinte des objectifs suivants :

Réhabiliter des terrains contaminés;

Mettre en œuvre des mesures de lutte contre les îlots de chaleur;

Créer des conditions favorables à la densification du tissu urbain sur les territoires situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;

Intégrer aux projets d'investissement des technologies vertes du bâtiment;

Favoriser l'utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination des sols.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le programme ClimatSol-Plus, veuillez consulter le site Web du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à l'adresse suivante : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climatsol-plus/ .

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Renseignements: Sources : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. : 418 521‑3911; Myrian Marotte, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie, Tél. : 418 643-5926; Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Tél. : 418 561-6814; Cabinet de la mairesse, Ville de Longueuil, Tél. : 438 223-9742, alexandra.lapierre@longueuil.quebec; Information : Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. : 418 521-3991; Relations avec les médias, Ville de Longueuil, Tél. : 450 463-7270, commumedias@longueuil.quebec