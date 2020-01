Programme ClimatSol-Plus - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière additionnelle de plus de 1,8 M$ à la Ville de Magog pour soutenir la réhabilitation du terrain contaminé de l'ancien garage municipal de la rue Saint-Luc

MAGOG, QC, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite d'une réévaluation de l'estimation des coûts de la réhabilitation du terrain contaminé situé au 520, rue Saint-Luc, le gouvernement du Québec versera 2 813 924 $ à la Ville de Magog plutôt que le montant initialement alloué de 1 M$. Cette aide financière, représentant 60 % des coûts admissibles au programme ClimatSol-Plus, permettra à la Ville d'aménager un parc public là où se trouvait l'ancien garage municipal. Elle lui est accordée dans le cadre du volet 1 du programme, qui soutient les municipalités dans la réhabilitation de terrains contaminés.

C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le député d'Orford, M. Gilles Bélanger, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette.

Le programme ClimatSol-Plus a pour objectif de donner une seconde vie à des terrains contaminés. Il vise plus particulièrement à dynamiser des milieux urbains existants par le recours à de meilleures pratiques d'aménagement du territoire.

Rappelons qu'une aide financière avait été accordée à la Ville de Magog le 3 juillet 2018 pour la réhabilitation du site de son ancien garage municipal contaminé par des hydrocarbures pétroliers. Les coûts des travaux avaient alors été estimés à 2,18 M$. À la suite du dépôt du plan de réhabilitation, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques avait demandé à la Ville de réaliser des caractérisations et des essais préliminaires pour améliorer ses connaissances sur la contamination de ce secteur et pour mieux définir les techniques de décontamination à utiliser. Ces études avaient conduit à un nouveau plan de réhabilitation, déposé en mai 2019. Le budget du projet atteignait alors 4,8 M$. C'est pour cette raison qu'une aide additionnelle de plus de 1,8 M$ a pu être octroyée à la Ville de Magog.

Les travaux consisteront notamment au traitement de près de 5000 m3 de sols contaminés et d'eau souterraine contaminée, au démantèlement d'une installation pétrolière, au soutènement d'un bâtiment, à l'enlèvement et à la remise en place de structures en contact avec la contamination ainsi qu'à la réalisation d'un suivi environnemental des travaux.

Par ailleurs, le suivi des sols contaminés excavés étant un enjeu important pour le gouvernement, les autorités de Magog devront utiliser un système de traçabilité lorsqu'elles devront déplacer des sols contaminés pour les traiter. Cette mesure vise à s'assurer que des sols contaminés ne se retrouvent pas dans des lieux non autorisés et à éviter des impacts néfastes sur la santé et l'environnement.

Citations :

« On le sait : les parcs sont de véritables oasis dans nos villes, les arbres rafraîchissant la température lors des journées chaudes. En réhabilitant ce terrain contaminé pour en faire un parc, Magog pose donc un geste concret pour créer des conditions favorables à la revitalisation du tissu urbain. Cela permettra également d'améliorer la qualité de vie de la population et de lutter contre les changements climatiques. C'est ce à quoi est voué le programme ClimatSol-Plus. Je félicite la Ville de Magog pour cette initiative. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« La décontamination des sols est souvent une étape primordiale qui nous permet d'envisager un nouvel usage pour les terrains abandonnés de nos villes. C'est le cas à Magog, avec ce terrain de la rue Saint-Luc. Je suis content que le gouvernement dont je fais partie soutienne une telle initiative municipale. Avec ce projet, nous allons pouvoir améliorer d'abord la santé de notre environnement pour, éventuellement, contribuer à celle de toute la population des environs. »

Gilles Bélanger, député d'Orford

« Nous sommes très heureux de profiter du soutien du gouvernement du Québec dans le cadre de ce projet de réhabilitation environnementale. Le nouvel aménagement permettra, entre autres, d'augmenter le couvert de la canopée et la superficie en espaces verts afin de créer un îlot de fraîcheur dans un secteur très urbanisé. De plus, ce projet nous permettra de satisfaire les besoins de la communauté, d'augmenter la quantité d'infrastructures et de revitaliser le secteur. Le plan d'aménagement et de verdissement proposé est un exemple parfait de la prise en compte de la Loi sur le développement durable et de ses principes, et nous en sommes fiers! »

Vicki-May Hamm, mairesse de Magog

Faits saillants :

Le volet 1 du programme ClimatSol-Plus se distingue par des objectifs spécifiques de lutte contre les changements climatiques. Les projets soumis dans le cadre du volet 1 doivent notamment contribuer à la démarche locale de développement durable et à l'atteinte des objectifs suivants :

Réhabiliter des terrains contaminés;

Mettre en œuvre des mesures de lutte contre les îlots de chaleur;

Créer des conditions favorables à la densification du tissu urbain sur les territoires situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;

Intégrer aux projets d'investissement des technologies vertes du bâtiment;

Favoriser l'utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination des sols.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le programme ClimatSol-Plus, on peut consulter le site Web du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climatsol-plus/.

