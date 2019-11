Programme ClimatSol-Plus - Le gouvernement du Québec accorde près de 69 000 $ à la Ville de Saguenay pour la décontamination d'un terrain commercial stratégique du boulevard Saguenay

SAGUENAY, QC, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Une aide financière de 68 871 $ est accordée à la Ville de Saguenay, dans le cadre du programme ClimatSol-Plus - volet 2, pour faciliter la réalisation d'un projet de nature commerciale sur un terrain stratégique du boulevard Saguenay. Cette aide financière permettra la décontamination du site d'une ancienne boulangerie où se trouvait également un réservoir d'essence souterrain. Elle représente près de 50 % du coût des travaux admissibles, estimé à 138 830 $.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette.

Le programme ClimatSol-Plus a pour objectif de donner une seconde vie à des terrains contaminés. Il vise plus particulièrement à dynamiser des milieux urbains existants par le recours à de meilleures pratiques d'aménagement du territoire. Son volet 2 est financé par des crédits additionnels accordés au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Il facilite la décontamination de terrains à fort potentiel de développement économique.

Le projet de la Ville de Saguenay vise la réhabilitation d'un terrain d'une superficie de près de 4 000 mètres carrés. Il permettra, ultimement, de consolider la vocation commerciale et de service du boulevard Saguenay et d'encadrer le développement autour des pôles existants.

La Ville devra utiliser un système de traçabilité des sols contaminés excavés pour éviter que les sols contaminés ne se retrouvent dispersés dans des lieux non autorisés, ce qui pourrait engendrer des impacts néfastes sur la santé ou sur l'environnement.

« Je suis heureuse de souligner la contribution financière du gouvernement du Québec à ce projet qui permettra la réalisation de projets commerciaux sur un site prisé du boulevard Saguenay, une artère stratégique pour la Ville de Saguenay. Décontaminer ce terrain est un choix judicieux, tant du point de vue économique que du point de vue environnemental. Nous pourrons lui donner une seconde vie, ce qui est tout à fait l'objectif du programme ClimatSol-Plus. Bravo à la Ville de Saguenay pour son initiative! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« La réhabilitation du terrain de l'ancienne Boulangerie Fortin est un projet structurant de développement durable. Le site, situé en plein cœur du secteur Kénogami, offre des possibilités économiques pour revitaliser le secteur, soutenir la protection de notre environnement et assurer la pérennité de nos terrains. Cette collaboration avec le gouvernement du Québec démontre une volonté d'occuper le territoire pour le bien-être des citoyens et des générations futures. »

Simon-Olivier Côté, conseiller municipal et président de la Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de l'urbanisme et de la Commission du développement durable et de l'environnement de la Ville de Saguenay

Les projets soumis dans le cadre du volet 2 du programme ClimatSol-Plus doivent notamment contribuer à la démarche locale de développement durable et à l'atteinte des objectifs suivants :

Réhabiliter des terrains contaminés;

Mettre en œuvre des mesures de lutte contre les îlots de chaleur;

Créer des conditions favorables à la densification du tissu urbain sur les territoires situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;

Intégrer aux projets d'investissement des technologies vertes du bâtiment;

Favoriser l'utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination des sols.

Pour en savoir davantage sur le programme ClimatSol-Plus, veuillez consulter le site Web du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à l'adresse suivante : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climatsol-plus/ .

