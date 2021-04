Programme ClimatSol-Plus - Le gouvernement du Québec accorde plus de 930 000 $ à la Ville de Montréal pour soutenir son projet de parc à vélos au parc D'Argenson

MONTRÉAL, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Une aide financière de 930 964 $ est accordée à la Ville de Montréal, dans le cadre du programme ClimatSol-Plus - Volet 1. Cette subvention permettra à la Ville de réhabiliter un terrain contaminé d'une superficie de 8 350 mètres carrés dans le parc D'Argenson, situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, afin d'y aménager un parc à vélos comportant un parcours acrobatique. Cette contribution financière représente près de 51 % du coût des travaux admissibles, estimé à 1 834 871 $.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

Une partie des sols contaminés par de nombreuses années d'usage industriel dans le parc D'Argenson sera valorisée dans une optique de gestion des risques présentés par les contaminants; l'autre partie sera éliminée dans des centres autorisés. La Ville devra utiliser un système de traçabilité pour le suivi des sols contaminés excavés. Cette mesure importante permettra d'éviter que les sols contaminés ne se retrouvent dispersés dans des lieux non autorisés, ce qui pourrait engendrer des impacts néfastes sur la santé ou sur l'environnement. De plus, les abords du terrain seront végétalisés grâce à la plantation d'arbres d'une hauteur de plus de 5 mètres qui, à maturité, couvriront 30 % de sa superficie.

Le volet 1 du programme ClimatSol-Plus, qui est maintenant terminé, était financé par l'entremise du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, dont le Plan pour une économie verte 2030 a pris la relève. Ce volet favorise l'intégration de mesures contribuant à augmenter la résilience du milieu urbain aux changements climatiques, à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées aux projets de développement et à revaloriser les terrains contaminés.

Citations :

« Le projet de décontamination soumis par la Ville de Montréal s'inscrit tout à fait dans le cadre du programme ClimatSol-Plus, puisqu'il constitue non seulement une action de protection de l'environnement, mais une initiative louable visant à animer davantage l'un de ses parcs urbains. En effet, le parc D'Argenson y gagnera un usage supplémentaire qui profitera à la population locale tout autant qu'aux nombreux touristes et excursionnistes qui y viennent. En plus de se détendre et de profiter des attraits de la nature, ses visiteurs pourront pratiquer leur sport favori dans un environnement sain. Du même coup, la Ville viendra renforcer son action en matière de lutte contre les changements climatiques, ce qui mérite d'être souligné. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval



« Je suis fière d'annoncer cette contribution financière du gouvernement du Québec à un beau projet d'aménagement urbain! Une fois décontaminé, le terrain situé à l'angle de l'avenue Atwater et de la rue du Centre prendra un autre visage pour les Montréalaises et les Montréalais. Je suis convaincue que le parc D'Argenson trouvera une nouvelle vitalité en rassemblant quotidiennement plusieurs citoyens du quartier et d'ailleurs. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La décontamination de plus de 8 000 mètres carrés au parc D'Argenson nous permettra d'offrir un nouvel espace de qualité à la population de Montréal, et en particulier aux résidentes et aux résidents du Sud-Ouest. Grâce au verdissement du terrain et à l'aménagement proposé, qui suivront la décontamination, le parc D'Argenson aura droit à un nouveau souffle. L'importance des parcs montréalais a été mise en lumière comme jamais au cours de la dernière année, et notre administration continue de travailler afin d'offrir toujours plus d'espaces verts à la population. En décontaminant ce terrain situé au cœur du Sud-Ouest et en le verdissant, nous contribuons aussi à améliorer la résilience de Montréal et à lutter contre les changements climatiques, ce dont nous sommes très fiers. »

Benoit Dorais, maire du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal

Faits saillants :

Le volet 1 du programme ClimatSol-Plus vise à récupérer les usages des terrains contaminés pour dynamiser des milieux urbains existants par de meilleures pratiques en matière d'aménagement du territoire, à la faveur d'une aide financière gouvernementale.

Les projets soumis dans le cadre de ce volet doivent notamment contribuer à la démarche locale de développement durable et à l'atteinte des objectifs suivants :

Réhabiliter des terrains contaminés;



Mettre en œuvre des mesures de lutte contre les îlots de chaleur;



Créer des conditions favorables à la densification du tissu urbain sur les territoires situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;



Intégrer aux projets d'investissement des technologies vertes du bâtiment;



Favoriser l'utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination des sols.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le programme ClimatSol-Plus, veuillez consulter le site Web du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à l'adresse suivante : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climatsol-plus/.

