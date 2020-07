Programme ClimatSol-Plus - Le gouvernement du Québec accorde plus de 68 000 $ à Saint-Tite-des-Caps pour la réhabilitation du terrain de l'Auberge du sportif

SAINT-TITE-DES-CAPS, QC, le 15 juillet 2020 /CNW Telbec/ - Une aide financière de 68 415 $ est accordée à la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps, dans le cadre du programme ClimatSol-Plus - Volet 2, pour la réhabilitation du terrain de l'Auberge du sportif, situé au 274, route 138.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette. Cette contribution au projet de décontamination des sols représente près de 61 % du coût des travaux admissibles, estimé à 122 010 $.

Le programme ClimatSol-Plus a pour objectif de donner une seconde vie à des terrains contaminés. Il vise plus particulièrement à dynamiser des milieux urbains existants par le recours à de meilleures pratiques d'aménagement du territoire. Son volet 2 est financé par des crédits additionnels accordés au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Il facilite la décontamination des terrains à fort potentiel de développement économique.

La subvention accordée à Saint-Tite-des-Caps permettra de réhabiliter un terrain sur lequel se trouve un bâtiment à vocation hôtelière datant de 1958. L'organisme l'Auberge du sportif pourra ensuite rénover le complexe, qui est toujours en exploitation, pour en faire une auberge de jeunesse.

Dans le cadre de son projet, la Municipalité devra utiliser un système de traçabilité des sols contaminés excavés. Cette mesure importante permettra d'éviter que les sols contaminés ne se retrouvent dispersés dans des lieux non autorisés, ce qui pourrait engendrer des impacts néfastes sur la santé ou sur l'environnement.

Citations :

« La contribution financière du gouvernement du Québec à ce projet de décontamination permettra de dynamiser le tourisme à Saint-Tite-des-Caps, et donc de stimuler l'économie de la région et d'accroître le bien-être des résidents. En plus de redonner un second souffle à l'Auberge du sportif, la décontamination de ce terrain est un choix judicieux du point de vue environnemental, ce qui est tout à fait le but du programme ClimatSol-Plus. Bravo à la Municipalité pour son initiative!

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Selon moi, le programme ClimatSol-Plus demeure très important pour mettre en valeur notre patrimoine bâti et touristique. Nous parlons d'économie verte, de réparer les erreurs ou les accidents du passé afin de redonner leur pleine valeur aux immeubles et de protéger l'environnement. Cette aide financière indispensable nous donne la motivation nécessaire pour entreprendre des travaux aussi compliqués et dispendieux. Ces travaux nécessitent des tests de sol avant et pendant la décontamination. Merci de maintenir ce programme indispensable pour un Québec plus vert. »

Majella Pichette, maire de Saint-Tite-des-Caps et agronome

Faits saillants :

Les projets soumis dans le cadre du volet 2 du programme ClimatSol-Plus doivent notamment contribuer à la démarche locale de développement durable et à l'atteinte des objectifs suivants :

Réhabiliter des terrains contaminés;

Mettre en œuvre des mesures de lutte contre les îlots de chaleur;

Créer des conditions favorables à la densification du tissu urbain sur les territoires situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;

Intégrer aux projets d'investissement des technologies vertes du bâtiment;

Favoriser l'utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination des sols.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le programme ClimatSol-Plus, veuillez consulter le site Web du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à l'adresse suivante : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climatsol-plus/.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Renseignements: Sources : Bianca Chartré, Attachée politique, Bureau de circonscription du député de la députée Émilie Foster, bianca.chartré@assnat.qc.ca; Majella Pichette, Maire et agronome, Municipalité de Saint-Tite-des-Caps, Tél. : 418 823-2345; Information : Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. : 418 521-3991

Liens connexes

http://www.environnement.gouv.qc.ca/