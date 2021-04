Programme ClimatSol-Plus - Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,4 M$ à la Ville de Québec pour la réhabilitation du site Canardière-Montmorency

QUÉBEC, le 13 avril 2021 /CNW/ - Une aide financière de 2 405 682 $ a été accordée à la Ville de Québec, dans le cadre du programme ClimatSol-Plus - Volet 2, pour réhabiliter, par excavation et remplacement des sols contaminés, le site Canardière-Montmorency situé sur le boulevard Montmorency.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Montmorency, M. Jean-François Simard, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette. Cette contribution financière à ce projet de décontamination des sols représente près de 49 % du coût des travaux admissibles, estimé à 4 911 476 $.

La subvention accordée a permis d'intervenir sur un terrain présentant un caractère stratégique pour la concrétisation du plan d'urbanisme et le développement économique de la ville. L'origine précise de la contamination des sols à cet endroit n'est pas connue mais, dans le passé, le site a accueilli une station-service, un dépôt pétrolier et une scierie, avant que la Ville de Québec ne l'acquière en 2016. Afin d'éviter que les sols contaminés ne se retrouvent dispersés dans des lieux non autorisés, la Ville a eu recours à un système de traçabilité des sols contaminés excavés.

La réhabilitation du terrain favorisera son développement au sein de ce secteur où la Ville mise sur le respect des bonnes pratiques en matière de développement durable.

Le programme ClimatSol-Plus a pour objectif de donner une seconde vie à des terrains contaminés. Il vise plus particulièrement à dynamiser des milieux urbains existants par le recours à de meilleures pratiques d'aménagement du territoire. Son volet 2 est financé par des crédits additionnels accordés au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Il facilite la décontamination des terrains à fort potentiel de développement économique.

Citations :

« Les projets de décontamination rendus possibles par le volet 2 du programme ClimatSol-Plus entraînent des retombées économiques importantes. Tout comme ce projet de la Ville de Québec, ils démontrent bien qu'il est possible pour les municipalités d'allier développement durable et développement économique. De plus, ces projets contribuent concrètement à l'atteinte de nos objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques puisqu'ils permettent de densifier la trame urbaine et de limiter les transports en réutilisant des terrains situés au cœur des villes. Tout le monde y gagne! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Votre gouvernement désire bâtir notre avenir commun en alliant développement durable et économie. Je félicite la Ville de Québec pour cette initiative qui permettra d'atteindre cet objectif. Notre Capitale-Nationale est un endroit où il fait bon vivre et nous voulons préserver cette qualité de vie, pour nous et pour les générations futures. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je remercie le gouvernement pour sa confiance et son appui. Ce programme de décontamination est un autre pas important vers le développement du projet de la Zone d'innovation Littoral Est. Il est également en parfait accord avec le déploiement de la récente démarche stratégique dans laquelle la Ville s'est engagée afin de mettre de l'avant et de faire siens les principes de développement durable dans ses actions et ses projets. Il s'agit d'une approche d'intérêt collectif et à long terme pour le legs aux générations à venir et la qualité de vie de nos citoyens. »

Régis Labeaume, maire de Québec

Faits saillants :

Les projets soumis dans le cadre du volet 2 du programme ClimatSol-Plus doivent notamment contribuer à la démarche locale de développement durable et à l'atteinte des objectifs suivants :

Réhabiliter des terrains contaminés ayant un fort potentiel de développement économique;

Créer des conditions favorables à la densification de la population dans les territoires situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. En réutilisant des terrains en ville, il est possible de limiter les transports et de contribuer, ainsi, à l'atteinte des objectifs de lutte contre les changements climatiques;

Favoriser l'utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination des sols.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le programme ClimatSol-Plus, veuillez consulter le site Web du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à l'adresse suivante : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climatsol-plus/.

