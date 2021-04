Programme ClimatSol-Plus - Le gouvernement du Québec accorde plus de 100 000 $ à la Municipalité de Lac-Sainte-Marie pour la réhabilitation d'un terrain qui permettra l'aménagement d'un parc public

LAC-SAINTE-MARIE, QC, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Une aide financière de 100 623 $ est accordée à la Municipalité de Lac-Sainte-Marie, dans le cadre du programme ClimatSol-Plus - Volet 1, pour la réhabilitation du terrain situé au 140, chemin de Lac-Sainte-Marie.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le député de Gatineau, M. Robert Bussière, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette. Cette contribution au projet de réhabilitation des sols représente près de 55 % du coût des travaux admissibles, estimé à 182 412 $.

La subvention accordée à Lac-Sainte-Marie permettra de réhabiliter un terrain utilisé pour la vente d'essence jusqu'en 2010 et qui a été acquis en 2016 par la Municipalité. Le projet de réhabilitation du terrain permettra l'aménagement d'un parc public. Il n'y aura aucune perte de végétation et on prévoit la plantation d'arbres dont la canopée couvrira, à maturité, de 30 à 50 % de la superficie du terrain. Ce projet collectif s'inscrit dans la stratégie locale de développement durable.

Dans le cadre de son projet, la Municipalité devra utiliser un système de traçabilité des sols contaminés excavés. Cette mesure importante permettra d'éviter que les sols contaminés ne se retrouvent dispersés dans des lieux non autorisés, ce qui pourrait engendrer des impacts néfastes sur la santé ou sur l'environnement.

Le volet 1 du programme ClimatSol-Plus, qui est maintenant terminé, était financé par l'entremise du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, dont le Plan pour une économie verte 2030 a pris la relève. Ce volet favorise l'intégration de mesures contribuant à augmenter la résilience du milieu urbain aux changements climatiques, à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées aux projets de développement et à revaloriser les terrains contaminés.

Citations :

« Les projets de décontamination rendus possibles par le programme ClimatSol-Plus contribuent concrètement à l'atteinte de nos objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques. En effet, ils permettent de densifier la trame urbaine et de limiter les transports en réutilisant des terrains situés au cœur des villes. Dans le cas précis de ce projet de Lac-Sainte-Marie, l'aménagement d'un parc et la plantation d'arbres permettront de lutter contre le phénomène des îlots de chaleur. Tout le monde y gagne! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« L'aide financière octroyée par le gouvernement du Québec pour ce projet de réhabilitation permettra à la Municipalité d'offrir à ses citoyens un espace vert dont ils pourront tous profiter. Ce projet collectif permettra de revitaliser ce terrain, dans une optique de développement durable, ce qui est tout à fait le but du programme ClimatSol-Plus. Bravo à la Municipalité pour son initiative! »

Robert Bussière, député de Gatineau

Faits saillants :

Le volet 1 du programme ClimatSol-Plus vise à récupérer les usages des terrains contaminés pour dynamiser des milieux urbains existants par de meilleures pratiques en matière d'aménagement du territoire, à la faveur d'une aide financière gouvernementale.

Les projets soumis dans le cadre de ce volet doivent notamment contribuer à la démarche locale de développement durable et à l'atteinte des objectifs suivants :

Réhabiliter des terrains contaminés;

Mettre en œuvre des mesures de lutte contre les îlots de chaleur;

Créer des conditions favorables à la densification du tissu urbain sur les territoires situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;

Intégrer aux projets d'investissement des technologies vertes du bâtiment;

Favoriser l'utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination des sols.

Pour en savoir davantage sur le programme ClimatSol-Plus, veuillez consulter le site Web du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à l'adresse suivante : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climatsol-plus/.

