Programme ClimatSol-Plus - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1 M$ à la Ville de Sherbrooke pour la réhabilitation de terrains stratégiques

SHERBROOKE, QC, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Une aide financière de plus de 1 000 000 $ est accordée par le gouvernement du Québec à la Ville de Sherbrooke dans le cadre du programme ClimatSol-Plus - Volet 2, pour la réhabilitation de terrains stratégiques situés sur les rues Galt Ouest, Frontenac et des Abénaquis.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

Tout d'abord, quelque 330 000 $ ont servi à réhabiliter des terrains situés du 375 au 511, rue Galt Ouest. Cette contribution représente environ 54 % du coût des travaux admissibles, estimé à 615 000 $. Un immeuble de six étages pourra ensuite être construit sur les terrains réhabilités. Ce dernier accueillera près de 116 logements sociaux et des bureaux. Le projet est réalisé dans un secteur à fort potentiel de développement de la ville et s'inscrit dans le plan directeur d'aménagement durable du centre-ville de Sherbrooke.

Ensuite, ce sont 174 293 $ supplémentaires qui ont été accordés à la Ville de Sherbrooke pour réhabiliter un terrain vacant situé au 353, rue Frontenac, et utilisé historiquement à des fins industrielles. Cette contribution au projet représente 36 % du coût des travaux admissibles, estimé à 481 590 $. Le terrain visé présente un caractère stratégique pour la concrétisation du plan d'urbanisme et le développement économique de la ville. De fait, sa réhabilitation a permis la réalisation d'un projet immobilier résidentiel et commercial par le Groupe immobilier Bradley.

Enfin, 212 972 $ seront versés à la Ville pour permettre à la compagnie Custeau Division immobilière (CDI) inc. de réhabiliter un terrain situé sur la rue des Abénaquis afin d'en favoriser le développement. Cette contribution représente 44 % du coût des travaux admissibles, estimé à 488 286 $. Le projet sera réalisé dans un secteur unique, près des services du centre-ville, où on trouve un intérêt marqué pour la location de logements et d'espaces commerciaux.

Dans le cadre de ces projets de réhabilitation, les bénéficiaires doivent utiliser un système de traçabilité des sols contaminés excavés. Cette mesure importante permet d'éviter que les sols contaminés ne se retrouvent dispersés dans des lieux non autorisés, ce qui pourrait engendrer des impacts néfastes sur la santé ou sur l'environnement.

Le programme ClimatSol-Plus a pour objectif de donner une seconde vie à des terrains contaminés. Il vise plus particulièrement à dynamiser des milieux urbains existants par le recours à de meilleures pratiques d'aménagement du territoire. Son volet 2 est financé par des crédits additionnels accordés au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Il facilite la décontamination des terrains à fort potentiel de développement économique.

« Les projets de décontamination rendus possibles par le volet 2 du programme ClimatSol-Plus entraînent des retombées économiques importantes. Comme nous le constatons ici à Sherbrooke, ils démontrent bien qu'il est possible pour les municipalités d'allier développement durable et développement économique. De plus, ces projets contribuent concrètement à l'atteinte de nos objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques, puisqu'ils permettent de densifier la trame urbaine et de limiter les transports en réutilisant des terrains situés au cœur des villes. Tout le monde y gagne! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« L'aide financière de notre gouvernement contribue au renouvellement urbain de Sherbrooke. La Ville peut ainsi accroître son offre de logements sociaux, densifier son territoire et donner un second souffle à un terrain longtemps utilisé à des fins industrielles en y créant une vingtaine d'emplois. Ces réalisations, qui allient le développement social à la lutte contre les changements climatiques, sont de bons exemples de développement durable. Bravo à la Ville pour ses initiatives respectueuses de l'environnement! »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« L'argent consenti par le gouvernement du Québec, dans le cadre du volet 2 de son programme ClimatSol-Plus, rend possible la revalorisation de terrains stratégiques et permet à la Ville de Sherbrooke de développer des secteurs clés de son territoire. La décontamination de ces sols rend accessibles les sites pour des projets structurants, en plein cœur du noyau urbain, tout en réaffirmant notre volonté de créer des milieux de vie d'exception pour nos citoyennes et citoyens et en propulsant notre économie. Des programmes comme celui-ci sont essentiels à la relance économique et à la revitalisation de notre centre-ville. »

Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Les projets soumis dans le cadre du volet 2 du programme ClimatSol-Plus doivent notamment contribuer à la démarche locale de développement durable et à l'atteinte des objectifs suivants :

Réhabiliter des terrains contaminés ayant un fort potentiel de développement économique;

Créer des conditions favorables à la densification de la population dans les territoires situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. En réutilisant des terrains en ville, il est possible de limiter les transports et de contribuer, ainsi, à l'atteinte des objectifs de lutte contre les changements climatiques;

Favoriser l'utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination des sols.

Pour en savoir davantage sur le programme ClimatSol-Plus, veuillez consulter le site Web du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à l'adresse suivante www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climatsol-plus/ .

