Programme Climat municipalités : Victoriaville reçoit près de 997 000 $ pour réaliser un vaste projet de mobilité durable

VICTORIAVILLE, QC, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Grâce à une aide financière gouvernementale maximale de 996 750 $ provenant du Fonds vert, la Ville de Victoriaville concevra un système intégré de transport intelligent visant à favoriser les déplacements en transport collectif et actif sur son territoire.

Intitulée « Arrive en ville.ca », l'initiative fait partie des huit projets sélectionnés à l'issue d'un appel à projets lancé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) dans le cadre du programme Climat municipalités - Phase 2. Les organismes municipaux étaient invités à proposer des projets pilotes visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ou l'adaptation aux impacts des changements climatiques par l'expérimentation de solutions techniques ou sociales dans leur milieu.

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce en personne ce mardi, en présence du député d'Arthabaska, M. Éric Lefebvre, et du maire de Victoriaville, M. André Bellavance.

Dans le contexte de sa croissance démographique soutenue et de l'étalement de son tissu urbain, et avec la volonté de préserver son territoire agricole, la Ville souhaitait s'attaquer aux émissions de GES issues des déplacements de ses citoyens. Le système électronique de transport intelligent qui sera conçu offrira une panoplie d'options de mobilité durable : taxibus, autopartage, vélopartage, covoiturage, taxi, transport adapté, transport régional et incitatifs au transport actif. Il permettra aux utilisateurs de réserver un service et de le payer en ligne tout en étant informés en temps réel des places et équipements disponibles.

Une société de gestion sans but lucratif sera créée pour exploiter cette plateforme et une importante campagne de communication sera mise en œuvre afin de favoriser l'adhésion de la population. Avec ce projet et l'ajout des solutions clés prévues dans son plan de mobilité durable, Victoriaville vise une réduction de ses émissions de GES dues aux transports de l'ordre de 17 % d'ici 2031.

La technologie prévue étant facilement transférable à d'autres municipalités qui souhaiteraient reproduire le modèle ou y adhérer, le projet répond à un objectif du programme du MELCC. En effet, le but visé par le Ministère est que les projets, une fois éprouvés, puissent être repris par différentes communautés et municipalités de manière à faire progresser la lutte contre les changements climatiques partout au Québec.

Notons que la Municipalité s'est adjoint plusieurs partenaires pour la réalisation de ce projet, dont la MRC d'Arthabaska, la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, ainsi que le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec.

Citations :

« Les municipalités sont fortement touchées par les changements climatiques, mais elles sont aussi bien placées pour agir. Elles ont un impact direct sur de nombreux secteurs à fortes émissions de gaz à effet de serre et sur les habitudes de vie des populations locales. Elles connaissent bien les enjeux de leur territoire, ce qui leur permet, notamment, d'y instaurer différentes mesures d'adaptation. Le programme Climat municipalités permet aux organismes municipaux de mettre en œuvre des projets inspirants et reproductibles pouvant renforcer dès maintenant la résilience des collectivités et la transition du Québec vers une économie sobre en carbone. Je félicite la Ville de Victoriaville pour la qualité de son projet. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Pionnière à bien des égards lorsqu'il est question de développement durable, Victoriaville innove encore une fois avec ce projet qui rendra plus attrayants, plus faciles et plus efficaces les déplacements en transport collectif et actif sur son territoire. Toutes les petites et moyennes municipalités de la région pourront s'en inspirer pour répondre à leurs propres enjeux de mobilité. Victoriaville est une ville dynamique que je suis fier de représenter! »

Éric Lefebvre, député d'Arthabaska

« Fidèle à son plan de mobilité durable, Victoriaville mise sur l'innovation pour proposer des solutions concrètes aux enjeux de transport et d'environnement. Grâce à ce soutien financier, Victoriaville s'assurera d'optimiser l'utilisation des modes de déplacement disponibles et de fournir de nouvelles solutions de transport à sa population. C'est une action permettant à la fois d'améliorer les services et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. »

André Bellavance, maire de Victoriaville

Faits saillants :

Climat municipalités - Phase 2 est un programme découlant du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques qui vise à soutenir le passage à l'action des municipalités dans la lutte contre les changements climatiques. Il comporte deux volets :

Volet 1 - Soutien à la préparation de projets de lutte contre les changements climatiques (analyses et études)



Volet 2 - Soutien aux projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

L'aide financière accordée dans le cadre du premier appel à projets du volet 2 du programme totalise plus de 4,4 millions de dollars. Huit projets ont été sélectionnés.

Les volets 1 et 2 du programme bénéficient d'une enveloppe globale de 40 M$ provenant du Fonds vert.

Un deuxième appel à projets est en cours dans le cadre du volet 2 et les propositions de projets sont attendues d'ici le 20 septembre 2019. En tout, trois appels à projets sont prévus.

Les demandes d'aide financière au volet 1 sont reçues en continu.

Le programme prendra fin le 31 décembre 2020, mais les projets soutenus pourront se poursuivre au-delà de cette date.

Liens connexes :

Climat municipalités - Phase 2 : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm

Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques : www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/plan-action-fonds-vert.asp

