Programme Climat municipalités - Phase 2 - La Ville de Saint-Sauveur reçoit plus de 680 000 $ du gouvernement du Québec pour l'aménagement d'infrastructures vertes au parc Camille-Michel

PRÉVOST, QC, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Saint-Sauveur verdira et réaménagera le parc Camille-Michel grâce à une aide financière de 689 204 $ accordée par le gouvernement du Québec. Le projet vise à installer des infrastructures vertes multifonctionnelles qui transformeront le parc en îlot de fraîcheur et qui contribueront à améliorer la gestion des eaux pluviales de la municipalité. Ces nouvelles installations permettront de réduire les impacts négatifs des changements climatiques sur les résidents et sur certaines infrastructures de la ville. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la députée de Prévost et ministre responsable des Aînés et des proches aidants Mme Marguerite Blais, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

Avec son projet, la Ville de Saint-Sauveur vise, entre autres, l'aménagement d'un bassin de rétention qui permettra d'éviter les débordements, les inondations et l'érosion causés par les surcharges des réseaux hydrauliques lors de fortes précipitations. La mise en place d'infrastructures vertes permettra aussi de réduire les quantités de contaminants dans les cours d'eau qui se trouvent à proximité de la ville et, par conséquent, d'en améliorer la qualité.

La Ville souhaite aussi verdir davantage le parc Camille-Michel pour créer un îlot de fraîcheur qui permettra aux citoyens de se rafraîchir lors d'épisodes de chaleur intense, tout en bénéficiant d'un contact étroit avec la nature. À terme, ce nouvel espace vert abritera une plus grande biodiversité et contribuera à améliorer le couvert forestier de la municipalité.

La Ville de Saint-Sauveur réalisera son projet selon une approche d'innovation ouverte afin que la population locale puisse prendre part au processus d'élaboration et participer à l'aménagement du nouveau parc.

Cette initiative a été sélectionnée dans le cadre du troisième appel à projets du programme Climat municipalités - Phase 2, qui vise à soutenir le passage à l'action du milieu municipal dans la lutte contre les changements climatiques.

Citations :

« Les municipalités jouent un rôle clé dans la lutte contre les changements climatiques. Bien au fait des enjeux propres à leur territoire, elles sont bien placées pour proposer des mesures efficaces et durables pour leur population. Le projet collaboratif de réaménagement du parc Camille-Michel en est un bel exemple. Il permettra aux résidents de participer à la conception du parc, de faire de nombreux apprentissages et de découvrir l'existence de solutions concrètes pour mieux adapter une communauté aux impacts des changements climatiques. Pour toutes ces raisons, je suis heureux du soutien offert à cette initiative mobilisatrice. Bravo et bon succès à la Ville de Saint-Sauveur! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Les personnes âgées, comme plus du tiers de la population de la ville de Saint-Sauveur, sont plus vulnérables aux impacts des changements climatiques et souffrent davantage des événements climatiques extrêmes tels que les canicules. Il est donc essentiel d'aménager les milieux de vie de cette belle ville des Laurentides afin d'y maintenir une qualité de vie enviable. Félicitations à la Ville de Saint-Sauveur pour cette belle initiative! »

Marguerite Blais, députée de Prévost et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« La décision d'opter pour un laboratoire d'innovation ouverte est très certainement novatrice, en plus d'être cohérente avec notre volonté d'impliquer les citoyens dans des projets d'aménagement dont ils pourront profiter. La démarche permettra de faire une pierre deux coups, soit de résoudre une problématique de débordement et de bonifier l'usage du parc Camille-Michel. »

Jacques Gariépy, maire de Saint-Sauveur

Faits saillants :

Ce projet sera réalisé en étroite collaboration avec le Centre des technologies de l'eau, l'Institut des territoires, le Living Lab Laurentides et Abrinord.

Ce projet bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec dans le cadre du volet 2 du programme Climat municipalités - Phase 2 et rejoint les objectifs du Plan pour économie verte 2030.

Climat municipalités - Phase 2 comporte deux volets :

Volet 1 - Soutien à la préparation de projets de lutte contre les changements climatiques (analyses et études);



Volet 2 - Soutien aux projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

SOURCE Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques