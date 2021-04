Programme Climat municipalités - Phase 2 - L'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville disposera d'un million de dollars pour implanter un système alimentaire durable

MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - L'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville implantera un système alimentaire autonome et durable dans le district de Bordeaux-Cartierville grâce à une aide financière d'un million de dollars accordée par le gouvernement du Québec, dans le cadre du programme Climat municipalités - Phase 2.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

Le projet « Système alimentaire Bordeaux-Cartierville - de la fourche à la fourchette » vise à créer un réseau collaboratif qui intégrera la production, la transformation, la distribution et la consommation de produits alimentaires, en plus de prévoir la gestion et la valorisation des matières résiduelles. Le financement offert permettra de créer des espaces pour cultiver des légumes et planter des arbres fruitiers, d'aménager une nouvelle cuisine collective et de distribuer des paniers de nourriture aux personnes de l'arrondissement qui sont dans le besoin.

Prenant appui sur une démarche d'innovation sociale, le système alimentaire fera appel aux partenaires du milieu et aux acteurs du système alimentaire local pour augmenter l'accessibilité des aliments dans l'arrondissement. Les organismes qui prendront part au projet seront soutenus financièrement dans l'élaboration d'une offre de services qui prévoit, notamment, la tenue d'ateliers éducatifs et de sensibilisation sur les saines habitudes alimentaires, la consommation locale et l'agriculture urbaine.

Ce système alimentaire permettra de réduire l'empreinte écologique liée à l'alimentation locale et de soutenir la vitalité économique et sociale de la collectivité de Bordeaux-Cartierville. Cette initiative fait partie des projets sélectionnés dans le cadre du troisième appel à projets de Climat municipalités - Phase 2, qui soutient les projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

« Les municipalités jouent un rôle clé dans l'adaptation des communautés aux changements climatiques. Bien au fait des enjeux propres à leur territoire, elles sont en mesure de proposer des solutions concrètes qui soutiendront efficacement un aménagement résilient et durable. En soutenant l'autonomie alimentaire locale dans Bordeaux-Cartierville, l'arrondissement poursuit son engagement à adopter des pratiques exemplaires en matière de développement durable. Ces dernières permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bravo pour cette initiative rassembleuse et inspirante! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Alors que débutent les travaux de construction de la phase I du Centre culturel et communautaire Cartierville (CCCC), ce projet de système alimentaire montre déjà comment le CCCC pourra devenir un pôle d'innovation sociale dans Bordeaux-Cartierville. Non seulement le projet est porté par des organismes qui seront bientôt regroupés au CCCC, mais un jardin potager sera cultivé sur le terrain du Centre et sa cuisine servira à la transformation alimentaire. Je remercie sincèrement le gouvernement du Québec pour le financement apporté à ce projet ainsi que tous les partenaires qui le rendent possible. »

Émilie Thuillier, mairesse d'Ahuntsic-Cartierville et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal

Ce projet bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Climat municipalités - Phase 2 et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

Climat municipalités - Phase 2 vise à soutenir le passage à l'action des municipalités dans la lutte contre les changements climatiques. Il comporte deux volets :

Volet 1 - Soutien à la préparation de projets de lutte contre les changements climatiques (analyses et études);



Volet 2 - Soutien aux projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

Le volet 2 du programme bénéficie d'une enveloppe globale de 35 M$. Le financement maximal offert par projet pilote est de 1 M$.

Le projet de système alimentaire durable de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville a obtenu une subvention de 1 M$ sur un coût total de 1 822 602 $.

Pour en savoir davantage sur le programme Climat municipalités - Phase 2 : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm.

