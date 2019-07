Programme Climat municipalités : Lévis reçoit plus de 762 000 $ pour le verdissement du parc industriel Bernières

LÉVIS, QC, le 25 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Lévis expérimentera diverses pratiques de verdissement dans son parc industriel Bernières grâce à une aide financière gouvernementale maximale de 762 526 $ provenant du Fonds vert. L'initiative de la Ville fait partie des huit projets sélectionnés à l'issue du premier appel à projets lancé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) dans le cadre du programme Climat municipalités - Phase 2. Les organismes municipaux étaient invités à proposer des projets pilotes visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou l'adaptation aux changements climatiques par l'expérimentation de solutions techniques ou sociales innovantes dans leur milieu.

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, a fait cette annonce ce jeudi, aux côtés du maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier.

Les parcs industriels sont des îlots de chaleur importants. En raison du manque d'espaces verts et de la présence de grandes surfaces asphaltées, les périodes de chaleur intense et de sécheresse y sont vécues plus difficilement, ce qui a notamment des impacts sur la santé et le confort des travailleuses et travailleurs. Dans le cadre de ce projet pilote, Lévis réalisera des aménagements adaptés aux changements climatiques dans le parc industriel Bernières, deuxième plus grand parc industriel de la ville. La végétalisation, l'utilisation de matériaux de construction réfléchissants, l'aménagement de surfaces perméables à la pluie et la création d'infrastructures pour la mobilité active ou collective figurent parmi les solutions qui seront mises en œuvre.

Les apprentissages tirés de cette expérimentation pourront servir lors de la création de nouveaux parcs industriels et quartiers ou lors de la réfection de secteurs existants de la ville. Le projet pourra également servir d'exemple à d'autres municipalités, ce qui constitue un objectif du programme Climat municipalités - Phase 2. L'objectif ultime visé par le Ministère est que les projets, une fois éprouvés, puissent être repris et adaptés par différentes communautés et municipalités, contribuant ainsi à la lutte contre les changements climatiques à travers tout le Québec.

Citations :

« Les municipalités sont fortement touchées par les changements climatiques, mais elles sont aussi bien placées pour agir. Elles ont un impact direct sur de nombreux secteurs à fortes émissions de gaz à effet de serre et sur les habitudes de vie des populations locales. Elles connaissent bien les enjeux de leur territoire, ce qui leur permet, notamment, d'y instaurer différentes mesures d'adaptation. Le programme Climat municipalités permet aux organismes municipaux de mettre en œuvre des projets inspirants et reproductibles pouvant renforcer dès maintenant la résilience des collectivités et la transition du Québec vers une économie sobre en carbone. Je félicite la Ville de Lévis pour la qualité de son projet. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Surfaces bétonnées dénudées, les parcs industriels ont un immense potentiel de verdissement, et c'est sur ce potentiel que mise la Ville de Lévis. Les améliorations prévues au parc industriel Bernières dans le cadre du projet auront de multiples retombées positives : amélioration de la qualité de l'air, réduction des îlots de chaleur, amélioration de la captation de l'eau, usage réduit de ʺl'auto soloʺ, etc. Ce projet ouvre la voie à d'autres projets de verdissement à Lévis et saura certainement inspirer d'autres municipalités de la région à emboîter le pas. »

Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La Ville de Lévis est fière de voir son projet retenu dans le cadre du programme Climat municipalités - Phase 2. Je tiens à féliciter personnellement le gouvernement du Québec pour cette magnifique initiative qui s'inscrit admirablement dans la stratégie de développement de nos parcs industriels. Nous avons là une occasion unique de repenser le parc industriel de Bernières dans une perspective de développement durable pour en faire un milieu plus végétalisé et mieux adapté aux défis climatiques. La Ville de Lévis souhaite d'ailleurs devenir un chef de file dans l'amélioration de la qualité de vie de ses parcs industriels, de ses entreprises et de leur personnel. »

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Faits saillants :

Climat municipalités - Phase 2 est un programme découlant du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques qui vise à soutenir le passage à l'action des municipalités dans la lutte contre les changements climatiques. Il comporte deux volets :

Volet 1 - Soutien à la préparation de projets de lutte contre les changements climatiques (analyses et études);



Volet 2 - Soutien aux projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

L'aide financière accordée dans le cadre du premier appel à projets du volet 2 du programme totalise plus de 4,4 millions de dollars. Huit projets ont été sélectionnés.

Les volets 1 et 2 du programme bénéficient d'une enveloppe globale de 40 M$ provenant du Fonds vert.

Un deuxième appel à projets est en cours dans le cadre du volet 2 et les propositions de projets sont attendues d'ici le 20 septembre 2019. En tout, trois appels à projets sont prévus.

Les demandes d'aide financière au volet 1 sont reçues en continu.

Le programme prendra fin le 31 décembre 2020, mais les projets soutenus pourront se poursuivre au-delà de cette date.

Liens connexes :

Climat-municipalités - Phase 2 :

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques : www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/plan-action-fonds-vert.asp

