Programme ASRA - 1er paiement devancé pour aider les producteurs de porcs à faire face à la hausse du prix des intrants

LÉVIS, QC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec (FADQ) a procédé au versement de la première avance de compensation pour l'année d'assurance 2022 aux producteurs de porcs dans le cadre du Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Cette première avance s'élève à près de 77 millions de dollars, ce qui représente 111,04 dollars par truie et 8,92 dollars par 100 kilogrammes de porc. Après le prélèvement de leur contribution annuelle au programme, les producteurs de porcs recevront un montant total de plus de 34 millions de dollars, soit 53,56 $ par truie et 4,39 dollars par 100 kilogrammes de porc.