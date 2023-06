Programme AGIR - Genium360 lance un programme pour accélérer l'impact social de la communauté du génie

MONTRÉAL, le 13 juin 2023 /CNW/ - Genium360 annonce le lancement du programme Action Génie Innovation Relève (AGIR) qui vise à soutenir les initiatives de la communauté du génie en renforçant la collaboration avec l'écosystème de l'innovation et sa contribution à la société.

Avec des investissements projetés de plus de 3M $ sur les 10 prochaines années, ce nouveau programme déploie des moyens sans précédent dans l'histoire de l'organisation pour l'accomplissement de sa raison d'être : accompagner ses membres dans la réalisation de leur plein potentiel et par extension, à user de tout leur savoir-faire pour créer les solutions aux grands enjeux de l'heure.

Genium360 s'engage avec le programme Action Génie Innovation Relève (AGIR), à stimuler les projets innovants qui font une différence tant sur le plan technologique que social. Ce programme prend la forme de commandites, de bourses ou de dons et cible des initiatives porteuses d'institutions postsecondaires, de fondations et d'associations.

Ce travail est déjà d'ailleurs bien amorcé, plusieurs partenariats ayant déjà été conclus. Dans les prochaines années, Genium360 entend poursuivre ces efforts de maillage, en élargissant progressivement son champ d'action pour inclure des initiatives issues de l'écosystème québécois de l'innovation, pour maximiser leur impact.

Genium360 invite les organismes intéressés par le programme AGIR à présenter une demande de sélection en remplissant ce formulaire.

Faits saillants

Le programme s'articule autour de trois axes d'intervention :

entre les acteurs du milieu,

au renforcement d'une identité collective forte chez les diplômés en génie,

, en ciblant les initiatives innovantes qui génèrent un impact direct sur la communauté et la société québécoise. Sur les 10 prochaines années, Genium360 compte investir 3M$ dans le programme AGIR .

. Des ententes totalisant plus 250 000 $ ont déjà été conclues ou sont en voie de l'être.

→ Suivre le programme AGIR : https://www.genium360.ca/fr-ca/le-reseau/programme-agir/

Citations

« En soutenant concrètement la communauté du génie, on contribue directement à bâtir le Québec de demain. Pour Genium360, il s'agit de la façon la plus enthousiasmante et porteuse de sens de s'investir pour ses membres et sa communauté. Le talent de nos ingénieurs est extraordinaire, et avec l'aide de nos différents partenaires, on compte bien participer à ce qu'il puisse s'exprimer à sa pleine hauteur. »

- Charles Jacob, président du Conseil d'administration de Genium360

« Si nous pouvons annoncer ce programme, c'est en bonne partie grâce à une gestion rigoureuse de nos finances au fil des ans. Elle nous permet aujourd'hui de pouvoir nous engager à long terme envers la communauté du génie et l'écosystème de l'innovation en général. Plusieurs ententes de partenariats sont d'ailleurs déjà sur les rails, car c'est de cette collaboration avec les autres acteurs majeurs du milieu que pourront naître des initiatives porteuses. Et en tissant des liens entre les éléments constitutifs de notre milieu, Genium360 joue exactement le rôle qu'il s'est donné, soit de connecter le monde du génie. La suite s'annonce prometteuse. »

- Michel Barbier, directeur général de Genium360

« On sait que les problèmes excessivement complexes qui se dressent devant nous, comme la lutte face aux changements climatiques par exemple, devront être abordés avec la créativité, l'intelligence et la rigueur que l'on reconnaît aux ingénieures et ingénieurs. Dans les prochaines années, le rôle social de ces personnes sera déterminant, et les jeunes que nous formons en sont bien conscients. C'est donc avec un grand bonheur que nous accueillons l'annonce du programme AGIR, qui apportera un soutien important à notre communauté. »

- Jean Proulx, doyen de la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke

« La nouvelle génération d'ingénieurs a besoin de tout le soutien possible pour inventer un monde plus durable, diversifié et inclusif. Un programme comme AGIR de Genium360, est essentiel dans notre mission d'encourager la relève à choisir une discipline comme celle du génie qui a un impact si grand sur la vie des gens, par la création de nouvelles technologies, la construction d'infrastructures critiques ou la résolution de problèmes sociaux et environnementaux. »

- Fatou Pompilus-Touré, Ing., présidente du Conseil d'administration

de la Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec (FOIQ)

À propos de Genium360

Genium360 est un organisme à but non lucratif rassemblant la plus grande communauté en génie au Québec avec plus de 100 000 membres. Depuis plus de 20 ans, les ingénieur·es adhèrent à Genium360 pour stimuler leur développement tant professionnel que personnel grâce à la panoplie d'outils et de services proposée : enquête sur la rémunération, calculatrice salariale, babillard d'offres d'emploi, programme de formation continue et offres exclusives auprès de partenaires de choix. Genium360 soutient également la communauté du génie toute l'année à travers notamment le programme Action Génie Innovation Relève (AGIR).

Renseignements: Clémentine Alary Sery, Conseillère principale, communication, Genium360, [email protected], 514 261-9034