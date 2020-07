Programme Affluents maritime - Plus de 800 000 $ pour des projets de protection du territoire maritime

QUÉBEC, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 812 331 $ pour soutenir la réalisation de 10 projets de protection du territoire maritime. Cette somme provient du Programme Affluents maritime, lequel permet aux organismes admissibles de bénéficier d'une aide financière pour mettre en œuvre des projets issus des plans directeurs de l'eau. La ministre déléguée aux Transports, responsable de l'implantation de la Stratégie maritime, et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Citation

« Les projets annoncés auront un effet positif sur la protection du territoire maritime, tout en assurant la qualité et la pérennité des ressources marines. L'accès au fleuve et la préservation de ses écosystèmes répondent en tout point aux orientations de notre gouvernement en matière de développement maritime pour le Québec. Nous sommes fiers de participer, de façon concrète, aux efforts des différents organismes des bassins versants du Québec. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le Programme Affluents maritime dispose d'un budget annuel de 1 390 000 $.

Le soutien financier octroyé à l'organisme bénéficiaire pourra couvrir jusqu'à :

75 % des coûts admissibles pour les projets réalisés dans le bassin versant d'un affluent navigable du Saint-Laurent OU à l'embouchure d'un affluent principal;



60 % des coûts admissibles pour les projets réalisés dans le bassin versant d'un affluent non navigable du Saint-Laurent .

. Ce programme a pour buts de :

répondre aux objectifs de la Stratégie maritime du Québec en matière de protection du territoire maritime et de ses écosystèmes;



s'assurer d'une meilleure intégration de la dynamique fleuve-affluents par la mise en œuvre d'actions ciblées par les acteurs de l'eau dans les plans directeurs de l'eau.

L'aide financière se répartit comme suit :

Projet Lieu Description Montant Conservation et restauration de la baie du Trou à Barbotte Saint-Roch-de-Mékinac Prévenir la dispersion des espèces exotiques envahissantes 5 785 $ Amélioration de l'habitat de l'anguille d'Amérique Saint-Narcisse Localiser et caractériser les habitats de l'anguille d'Amérique dans la rivière Batiscan 31 500 $ Stabilisation de la rive de la rivière Châteauguay, au 137, chemin de la Beauce, à Sainte-Martine Sainte-Martine, Mercier et Châteauguay Réduire l'érosion en stabilisant la rive à l'aide d'une clé d'enrochement, en réduisant les apports en eau et en sédiments, en végétalisant les rives et en luttant contre les espèces envahissantes 40 000 $ Stabilisation des berges de la rivière Saint-Régis Saint-Constant Stabiliser les berges afin d'améliorer la qualité de l'eau et de la biodiversité 44 010 $ Lutte à la châtaigne d'eau sur la rivière Saint-François Sainte-Anne-des-Monts Contrôler la châtaigne d'eau sur la rivière Saint-François afin de maintenir la biodiversité, de préserver les activités anthropiques et ainsi de réduire le risque de propagation de la châtaigne d'eau jusqu'au lac Saint-Pierre 48 000 $ Réaménagement des sites de l'habitat du saumon de l'Atlantique Sainte-Anne-des-Monts Réduire l'apport en sédiments afin d'améliorer l'habitat du saumon de l'Atlantique dans la rivière Sainte-Anne 57 737 $ Adoption de pratiques agroenvironnementales au bassin versant du ruisseau de l'Ours Saint-Jean-Baptiste Adopter des pratiques agroenvironnementales afin d'améliorer la qualité de l'eau et de l'habitat de cinq espèces de poissons en péril 81 800 $ Lutte contre la propagation du myriophylle à épis Lac Brompton Prévenir la dispersion des espèces exotiques envahissantes dans le bassin versant de la rivière Saint-François 93 000 $ Mise en valeur du milieu naturel riverain Maria Stabiliser et aménager les berges du ruisseau Glenburnie, du ruisseau Maurice-Gagné et de la baie des Chaleurs, afin de réduire l'apport de sédiments dans la baie des Chaleurs 195 521 $ Sensibilisation des usagers de la rivière des Outaouais Rivière des Outaouais, entre le barrage du Grand-Moulin et la rivière des Mille-Îles Sensibiliser les navigateurs de plaisance à l'importance de protéger les écosystèmes aquatiques sensibles 214 978 $

Lien connexe

Programme Affluents maritime

