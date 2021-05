Programme Action-Climat Québec - Près de 2,2 M$ sont accordés à Vélo Québec pour deux programmes nationaux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre par une utilisation accrue du vélo

QUÉBEC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'accroître la mobilisation québécoise dans la transition vers une société sobre en carbone et résiliente, le gouvernement du Québec octroie 2 190 000 $ à Vélo Québec pour la réalisation de deux programmes nationaux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre (GES), soit « Cycliste averti (phase 2) » (1 200 000 $) et « Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE (phase 2) » (990 000 $).

Ce projet bénéficie d'une aide financière gouvernementale dans le cadre du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Il fait partie des 45 projets financés, qui se partageront près de 25 M$, à la suite de l'appel à projets qui s'est terminé le 10 août 2020. Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce le 6 mai dernier.

Le programme « Cycliste averti (phase 2) » est la suite d'un programme d'éducation au vélo en milieu scolaire visant à apprendre aux élèves de cinquième et sixième année du primaire de 15 régions administratives du Québec (toutes, sauf le Nord-du-Québec et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) à se déplacer à vélo de façon sécuritaire et plus autonome. La phase 2 de ce programme permettra de former de nouvelles cohortes d'élèves et de joindre encore plus d'enfants. De plus, un volet visant les camps de jour est prévu afin d'élargir les occasions de formation. L'objectif ultime du programme est que les enfants, devenus adolescents puis adultes, optent plus naturellement pour le vélo dans leurs déplacements quotidiens.

Comme le programme original, « Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE (phase 2) » proposera des outils et du soutien pour développer une « culture vélo » à travers une démarche de certification, et ce, dans 14 régions administratives (toutes, sauf la Côte-Nord, le Nord-du-Québec et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine). La phase 2 de ce programme, lancée en 2015 dans le but d'encourager les collectivités et les organisations à créer des environnements favorables à la pratique du vélo et à s'impliquer pour encourager son utilisation à des fins de déplacement, permettra d'en accroître la portée. En effet, Vélo Québec compte former et certifier 100 organisations et 50 collectivités de plus que les 180 organisations et 120 collectivités qui l'ont déjà été, et amener à un niveau supérieur celles qui avaient déjà participé au projet.

Depuis plus de 50 ans, Vélo Québec encourage et facilite la pratique libre et sécuritaire du vélo à des fins de loisir, de tourisme et de transport actif par diverses actions ayant pour objectif d'améliorer la santé et l'environnement.

Citations :

« Le nouveau Plan pour une économie verte 2030 représente un geste fort de la part du gouvernement pour répondre aux nombreux défis collectifs que présente l'urgence climatique. Or, la participation de l'ensemble de la société est essentielle à l'atteinte de nos objectifs climatiques : le gouvernement ne peut réussir seul. En unissant nos forces comme le proposent Vélo Québec et les autres organisations de la société civile soutenues par le programme Action-Climat Québec, nous pourrons transformer notre société de façon durable. Ces organisations sont bien placées pour connaître les besoins et les occasions à saisir, sur le terrain et dans les différents secteurs d'activité. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Nous sommes convaincus que tous les citoyens méritent de jouir des bienfaits du vélo pour leurs déplacements quotidiens et leurs loisirs. Nous continuerons donc à accompagner les collectivités et les organisations pour qu'il soit naturel, normal et agréable de rouler à vélo dans chaque milieu de vie, de travail ou d'étude. Avec notre démarche du Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE, rien n'est laissé au hasard pour créer une véritable culture où le vélo s'impose comme une évidence. Par ailleurs, avec le programme Cycliste averti, les élèves du primaire apprennent avec plaisir à se déplacer à vélo de façon sécuritaire et autonome, un bagage précieux pour le reste de leur vie! »

Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec

Faits saillants :

Le programme Action-Climat Québec vise l'émergence de solutions de lutte contre les changements climatiques provenant des communautés et s'appuyant sur l'implication citoyenne, sur l'implication des organisations et sur le renforcement des capacités.

Il s'adresse aux organismes sans but lucratif, aux coopératives, aux syndicats et aux chambres de commerce.

À la suite de l'appel à projets qui s'est terminé le 10 août 2020, des subventions totalisant 19 371 285 $ ont été accordées pour soutenir 16 projets d'envergure nationale dans le cadre du programme Action-Climat Québec. Pour leur part, 29 projets locaux ou régionaux se partagent 5 269 640 $. Tous ces projets s'adressent à des publics variés et visent divers secteurs d'activité.

Entre 2016 et 2025, le programme Action-Climat Québec aura soutenu 84 projets qui se seront partagé 36 M$. Il sera reconduit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur Vélo Québec et ses divers projets : https://www.velo.qc.ca.

Pour s'informer sur le programme Action-Climat Québec :

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/ActionClimat.

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/ActionClimat. Pour prendre connaissance du Plan pour une économie verte 2030 :

https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-economie-verte/.

https://twitter.com/MELCC_Qc

https://www.facebook.com/MELCC_qc

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Renseignements: Sources : Claude Potvin, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, [email protected], Tél. : 418 928-9921; Stéphanie Couillard, Conseillère, relations de presse, Vélo Québec, Tél. : 514 521-8356, poste 358, Cellulaire : 514 942-0743, Courriel : [email protected]; Information : Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. : 418 521-3991; Vélo Québec, Magalie Bebronne, Relationniste, Tél. : 514 521-8356, poste 316, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.environnement.gouv.qc.ca/