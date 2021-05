Programme Action-Climat Québec - Près de 1,5 M$ sont accordés à l'organisme Vivre en Ville pour son projet national « Oui dans ma cour! (phase 2) : s'allier pour des milieux de vie sobres en carbone et résilients »

QUÉBEC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'accroître la mobilisation québécoise dans la transition vers une société sobre en carbone et résiliente, le gouvernement du Québec octroie 1 453 489 $ à l'organisme Vivre en Ville pour la réalisation de son projet de réduction d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et d'adaptation aux changements climatiques intitulé « Oui dans ma cour! (phase 2) : s'allier pour des milieux de vie sobres en carbone et résilients ».

Ce projet bénéficie d'une aide financière gouvernementale dans le cadre du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Il fait partie des 45 projets financés, qui se partageront près de 25 M$, à la suite de l'appel à projets qui s'est terminé le 10 août 2020. Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce le 6 mai dernier.

La lutte contre les changements climatiques et l'adaptation à ces changements impliquent l'adoption d'un mode d'aménagement urbain sobre en carbone et résilient : densité, verdissement, mixité, proximité et transport multimodal. L'implantation des transformations urbaines nécessaires fait toutefois face à de nombreux défis, corollaires aux changements accélérés requis pouvant bouleverser les milieux de vie existants.

Pour rendre acceptables et désirables ces transformations, et pour qu'elles répondent aux besoins et aspirations des collectivités, la première phase du projet « Oui dans ma cour! » est venue favoriser le dialogue entre les citoyens, les promoteurs et les municipalités, ce qui a permis d'améliorer la qualité des projets de transformation urbaine des milieux de vie visés.

Le projet « Oui dans ma cour! (phase 2) : s'allier pour des milieux de vie sobres en carbone et résilients », qui s'étendra sur trois ans, aura deux principaux axes : la densification verte et l'ajout d'infrastructures de mobilité durable. Elle visera à faire évoluer la norme sociale et à minimiser les oppositions à la densification dans 13 régions du Québec. En plus des promoteurs et citoyens, qui formaient les groupes ciblés dans la première phase du projet, les nouvelles activités s'adresseront également aux municipalités, aux professionnels de l'aménagement et de la participation ainsi qu'au grand public.

Les régions visées sont le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Capitale-Nationale, la Mauricie, l'Estrie, Montréal, l'Outaouais, la Chaudière-Appalaches, Laval, Lanaudière, les Laurentides, la Montérégie et le Centre-du-Québec.

Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au développement de collectivités viables, œuvrant tant à l'échelle du bâtiment qu'à celles de la rue, du quartier et de l'agglomération. Pour y arriver, l'équipe de Vivre en Ville déploie un éventail de compétences en urbanisme, mobilité, verdissement, design urbain, politiques publiques, efficacité énergétique, etc.

« Le nouveau Plan pour une économie verte 2030 représente un geste fort de la part du gouvernement pour répondre aux nombreux défis collectifs que présente l'urgence climatique. Or, la participation de l'ensemble de la société est essentielle à l'atteinte de nos objectifs climatiques : le gouvernement ne peut réussir seul. En unissant nos forces comme le proposent Vivre en Ville et les autres organisations de la société civile soutenues par le programme Action-Climat Québec, nous pourrons transformer notre société de façon durable. Ces organisations sont bien placées pour connaître les besoins et les occasions à saisir, sur le terrain et dans les différents secteurs d'activité. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Il est impératif de transformer nos quartiers pour faire face aux changements climatiques, que ce soit par la densification verte ou par l'ajout d'infrastructures de mobilité durable. Par ce projet, Vivre en Ville souhaite mettre en action le Québec pour que les transformations urbaines réussies deviennent la norme dans nos villes et villages, pour tourner efficacement le dos à l'étalement urbain et à notre dépendance collective à la voiture. »

Catherine Boisclair, coordonnatrice - Aménagement du territoire et urbanisme, Vivre en Ville

Le programme Action-Climat Québec vise l'émergence de solutions de lutte contre les changements climatiques provenant des communautés et s'appuyant sur l'implication citoyenne, sur l'implication des organisations et sur le renforcement des capacités.





Il s'adresse aux organismes sans but lucratif, aux coopératives, aux syndicats et aux chambres de commerce.





À la suite de l'appel à projets qui s'est terminé le 10 août 2020, des subventions totalisant 19 371 285 $ ont été accordées pour soutenir 16 projets d'envergure nationale dans le cadre du programme Action-Climat Québec. Pour leur part, 29 projets locaux ou régionaux se partagent 5 269 640 $. Tous ces projets s'adressent à des publics variés et visent divers secteurs d'activité.





Entre 2016 et 2025, le programme Action-Climat Québec aura soutenu 84 projets qui se seront partagé 36 M$. Il sera reconduit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.

https://vivreenville.org.

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/ActionClimat.

https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-economie-verte/.

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/ActionClimat. Pour prendre connaissance du Plan pour une économie verte 2030 :

https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-economie-verte/.

