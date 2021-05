Programme Action-Climat Québec - Près de 1,5 M$ sont accordés à Équiterre pour son projet national « Sur deux roues, encore plus loin »

QUÉBEC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'accroître la mobilisation québécoise dans la transition vers une société sobre en carbone et résiliente, le gouvernement du Québec octroie 1 475 676 $ à Équiterre pour la réalisation de son projet national de réduction d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et d'adaptation aux changements climatiques intitulé « Sur deux roues, encore plus loin ».

Ce projet bénéficie d'une aide financière gouvernementale dans le cadre du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Il fait partie des 45 projets financés, qui se partageront près de 25 M$, à la suite de l'appel à projets qui s'est terminé le 10 août 2020. Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce le 6 mai dernier.

Avec le projet « Sur deux roues, encore plus loin », Équiterre entend mettre en œuvre une grande campagne nationale de promotion du vélo à assistance électrique (VAE) comme solution de rechange à la voiture pour certains déplacements entre le domicile et le lieu de travail. La sensibilisation se fera par des campagnes promotionnelles et par des activités dans les milieux de travail (essai de VAE, kiosques, conférences, communications à l'interne). Ainsi, dans 35 organisations ciblées, près de 1 500 employés auront l'occasion d'expérimenter le VAE pour leurs déplacements entre la maison et le travail pendant une période de deux à quatre semaines.

De plus, cette campagne a pour objectif de documenter les avantages d'intégrer le VAE au sein du « cocktail transport », ce concept qui favorise la combinaison de différents modes de déplacement d'intérêt pour remplacer l'« auto solo ». Une équipe de recherche produira une analyse et contribuera à concevoir différents outils d'aide à la décision afin de mettre en place les conditions nécessaires pour encourager la pratique du VAE.

Le projet d'Équiterre sera déployé dans six régions du Québec, soit la Capitale-Nationale, la Mauricie, Montréal, Laval, Lanaudière et la Montérégie, et possiblement dans trois régions additionnelles, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Estrie et l'Outaouais.

Équiterre met en œuvre depuis plus de 25 ans des projets porteurs touchant les questions environnementales et climatiques. L'appui au Réseau des fermiers de famille (le plus grand réseau d'agriculture soutenu par la communauté) ainsi que la construction de la Maison du développement durable à Montréal en sont des exemples probants. Par ses nombreuses campagnes, qui portent aussi sur la mobilité, l'électrification des transports, l'agriculture durable, l'alimentation locale et la transition énergétique, Équiterre a établi sa crédibilité tant auprès du public que du milieu environnemental.

Citations :

« Le nouveau Plan pour une économie verte 2030 représente un geste fort de la part du gouvernement pour répondre aux nombreux défis collectifs que présente l'urgence climatique. Or, la participation de l'ensemble de la société est essentielle à l'atteinte de nos objectifs climatiques : le gouvernement ne peut réussir seul. En unissant nos forces comme le proposent Équiterre et les autres organisations de la société civile soutenues par le programme Action-Climat Québec, nous pourrons transformer notre société de façon durable. Ces organisations sont bien placées pour connaître les besoins et les occasions à saisir, sur le terrain et dans les différents secteurs d'activité. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Porté par Équiterre en collaboration avec les centres de gestion des déplacements du Québec, ce projet vise à identifier les environnements favorables à l'implantation des vélos à assistance électrique et à mobiliser les acteurs de la mobilité autour de ceux-ci. Par le biais d'essais dans des organisations et de la collecte de données, le potentiel du vélo à assistance électrique sera évalué à titre de solution de rechange à l'utilisation de la voiture pour des déplacements utilitaires et comme solution visant la réduction du parc automobile du Québec. »

Colleen Thorpe, directrice générale d'Équiterre

Faits saillants :

Le programme Action-Climat Québec vise l'émergence de solutions de lutte contre les changements climatiques provenant des communautés et s'appuyant sur l'implication citoyenne, sur l'implication des organisations et sur le renforcement des capacités.





Il s'adresse aux organismes sans but lucratif, aux coopératives, aux syndicats et aux chambres de commerce.





À la suite de l'appel à projets qui s'est terminé le 10 août 2020, des subventions totalisant 19 371 285 $ ont été accordées pour soutenir 16 projets d'envergure nationale dans le cadre du programme Action-Climat Québec. Pour leur part, 29 projets locaux ou régionaux se partagent 5 269 640 $. Tous ces projets s'adressent à des publics variés et visent divers secteurs d'activité.





Entre 2016 et 2025, le programme Action-Climat Québec aura soutenu 84 projets qui se seront partagé 36 M$. Il sera reconduit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur Équiterre :

www.equiterre.org.

Pour s'informer sur le programme Action-Climat Québec :

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/ActionClimat.

Pour prendre connaissance du Plan pour une économie verte 2030 :

https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-economie-verte/.

Liens connexes

