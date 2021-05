Programme Action-Climat Québec - Plus de 790 000 $ sont accordés à Écobâtiment pour son projet national « Valoriser les bâtiments existants (phase 2) : patrimoine religieux pour le climat »

QUÉBEC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'accroître la mobilisation québécoise dans la transition vers une société sobre en carbone et résiliente, le gouvernement du Québec octroie 791 132 $ à Écobâtiment pour la réalisation de son projet national de réduction d'émissions de gaz à effet de serre (GES) intitulé « Valoriser les bâtiments existants (phase 2) : patrimoine religieux pour le climat ».

Ce projet bénéficie d'une aide financière gouvernementale dans le cadre du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Il fait partie des 45 projets financés, qui se partageront près de 25 M$, à la suite de l'appel à projets qui s'est terminé le 10 août 2020. Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce le 6 mai dernier.

La préservation, la requalification et la rénovation écoénergétique représentent un levier non négligeable dans la lutte contre les changements climatiques. L'appliquer à nos églises permet en plus de protéger un patrimoine bâti significatif et de maintenir la vitalité des collectivités. Le projet « Valoriser les bâtiments existants (phase 2) : patrimoine religieux pour le climat » propose 12 accompagnements techniques pour amorcer ou faire progresser la réhabilitation d'églises, ce qui améliorera le rendement carbone des immeubles et des communautés concernés. Des analyses de cycle de vie seront réalisées sur les bâtiments retenus, pour démontrer la pertinence de rénover les bâtiments existants dans les efforts de réduction des émissions de GES.

Grâce à plusieurs activités et outils de diffusion (colloque, conférences, site Web, livre), Écobâtiment pourra partager ses expériences d'accompagnement, contribuant à la mobilisation des communautés en matière de réduction du bilan carbone des bâtiments et de préservation du patrimoine architectural, tout en renforçant leurs capacités. Un partenariat avec l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société (Institut EDS) de l'Université Laval permettra par ailleurs l'acquisition et la diffusion de données dans ce champ d'expertise peu documenté au Québec.

Le projet sera déployé dans 10 régions du Québec, soit le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay--Lac-Saint-Jean, la Capitale-Nationale, la Mauricie, l'Estrie, Montréal, la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Lanaudière et la Montérégie.

Écobâtiment fait la promotion du bâtiment durable depuis 2004. Au moyen de formations, de publications et de projets, il vise à changer les comportements et les pratiques dans le domaine.

Citations :

« Le nouveau Plan pour une économie verte 2030 représente un geste fort de la part du gouvernement pour répondre aux nombreux défis collectifs que présente l'urgence climatique. Or, la participation de l'ensemble de la société est essentielle à l'atteinte de nos objectifs climatiques : le gouvernement ne peut réussir seul. En unissant nos forces comme le proposent Écobâtiment et les autres organisations de la société civile soutenues par le programme Action-Climat Québec, nous pourrons transformer notre société de façon durable. Ces organisations sont bien placées pour connaître les besoins et les occasions à saisir, sur le terrain et dans les différents secteurs d'activité. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques fait preuve de vision en misant sur la conservation du patrimoine bâti comme stratégie de lutte contre les changements climatiques. Ce projet permettra aux Québécois de s'impliquer dans les initiatives locales de transformation des bâtiments religieux et de conjuguer leurs efforts sur deux enjeux de taille : la vitalité des communautés et la protection du climat. »

Léa Méthé, directrice générale d'Écobâtiment

Faits saillants :

Le programme Action-Climat Québec vise l'émergence de solutions de lutte contre les changements climatiques provenant des communautés et s'appuyant sur l'implication citoyenne, sur l'implication des organisations et sur le renforcement des capacités.



Il s'adresse aux organismes sans but lucratif, aux coopératives, aux syndicats et aux chambres de commerce.



À la suite de l'appel à projets qui s'est terminé le 10 août 2020, des subventions totalisant 19 371 285 $ ont été accordées pour soutenir 16 projets d'envergure nationale dans le cadre du programme Action-Climat Québec. Pour leur part, 29 projets locaux ou régionaux se partagent 5 269 640 $. Tous ces projets s'adressent à des publics variés et visent divers secteurs d'activité.



Entre 2016 et 2025, le programme Action-Climat Québec aura soutenu 84 projets qui se seront partagé 36 M$. Il sera reconduit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur Écobâtiment : www.ecobatiment.org.

Pour s'informer sur le programme Action-Climat Québec :

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/ActionClimat.

https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-economie-verte/.

