Programme Action-Climat Québec - Plus de 1,4 M$ sont accordés au Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec pour son projet national « Agriclimat, des fermes adaptées pour le futur (phase 2) »

QUÉBEC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'accroître la mobilisation québécoise dans la transition vers une société sobre en carbone et résiliente, le gouvernement du Québec octroie 1 411 900 $ au Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec (CDAQ) pour la réalisation de son projet de réduction d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et d'adaptation aux changements climatiques intitulé « Agriclimat, des fermes adaptées pour le futur (phase 2) ».

Ce projet bénéficie d'une aide financière gouvernementale dans le cadre du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Il fait partie des 45 projets financés, qui se partageront près de 25 M$, à la suite de l'appel à projets qui s'est terminé le 10 août 2020. Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce le 6 mai dernier.

La deuxième phase du projet « Agriclimat, des fermes adaptées pour le futur » vise à augmenter la résilience de fermes dans presque toutes les régions du Québec, en mobilisant le secteur agricole et en structurant l'accompagnement offert aux producteurs. Le projet s'articule principalement autour de la conception d'une démarche et d'un outil de diagnostic à la ferme, de l'accompagnement de 36 fermes pilotes dans l'établissement de leur diagnostic, de l'élaboration de plans d'action et de la mise en œuvre de mesures et de projets collectifs régionaux.

Administré par les représentants des organisations de producteurs agricoles, le CDAQ a pour mission d'appuyer des initiatives favorisant le développement d'une agriculture québécoise durable. Il gère des programmes offrant un soutien financier aux regroupements de producteurs agricoles, ce qui leur permet de réaliser des projets collectifs novateurs.

« Le nouveau Plan pour une économie verte 2030 représente un geste fort de la part du gouvernement pour répondre aux nombreux défis collectifs que présente l'urgence climatique. Or, la participation de l'ensemble de la société est essentielle à l'atteinte de nos objectifs climatiques : le gouvernement ne peut réussir seul. En unissant nos forces comme le proposent le Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec et les autres organisations de la société civile soutenues par le programme Action-Climat Québec, nous pourrons transformer notre société de façon durable. Ces organisations sont bien placées pour connaître les besoins et les occasions à saisir, sur le terrain et dans les différents secteurs d'activité. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier du soutien financier du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques qui rendra possible la réalisation de la seconde phase d'Agriclimat. La première phase du projet (2017-2020) a permis d'établir des bases solides en ce qui a trait à la mobilisation, la concertation, la sensibilisation, la documentation et à la collaboration constructive entre les producteurs agricoles, les experts et les intervenants. Avec la seconde phase (2021-2024), les producteurs pourront passer à l'action à l'échelle de leurs fermes, et ce, dans toutes les régions agricoles du Québec. La mise en œuvre des priorités collectives régionales touchant des enjeux aussi importants et divers que la gestion des ennemis des cultures, de l'eau ou encore du bien-être des animaux en contexte de changements climatiques pourra ainsi être entamée. Agriclimat permettra aux producteurs agricoles de poursuivre leurs efforts en agroenvironnement dans une perspective de renforcement de la résilience des entreprises agricoles et d'adaptation aux changements climatiques. »

Marcel Groleau, président général de l'Union des producteurs agricoles et du Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec

Le programme Action-Climat Québec vise l'émergence de solutions de lutte contre les changements climatiques provenant des communautés et s'appuyant sur l'implication citoyenne, sur l'implication des organisations et sur le renforcement des capacités.



Il s'adresse aux organismes sans but lucratif, aux coopératives, aux syndicats et aux chambres de commerce.

À la suite de l'appel à projets qui s'est terminé le 10 août 2020, des subventions totalisant 19 371 285 $ ont été accordées pour soutenir 16 projets d'envergure nationale dans le cadre du programme Action-Climat Québec. Pour leur part, 29 projets locaux ou régionaux se partagent 5 269 640 $. Tous ces projets s'adressent à des publics variés et visent divers secteurs d'activité.

Entre 2016 et 2025, le programme Action-Climat Québec aura soutenu 84 projets qui se seront partagé 36 M$. Il sera reconduit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.

Pour en savoir davantage sur le projet « Agriclimat, des fermes adaptées pour le futur » : https://agriclimat.ca.

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/ActionClimat.

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/ActionClimat. Pour prendre connaissance du Plan pour une économie verte 2030 :

https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-economie-verte/.

