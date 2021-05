Programme Action-Climat Québec - Plus de 1,2 M$ sont accordés au Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau pour son projet national « Des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir! (phase 2) »

QUÉBEC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'accroître la mobilisation québécoise dans la transition vers une société sobre en carbone et résiliente, le gouvernement du Québec octroie 1 231 070 $ au Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E) pour la réalisation de son projet national d'adaptation aux changements climatiques intitulé « Des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir! (phase 2) ».

Ce projet bénéficie d'une aide financière gouvernementale dans le cadre du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Il fait partie des 45 projets financés, qui se partageront près de 25 M$, à la suite de l'appel à projets qui s'est terminé le 10 août 2020. Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce le 6 mai dernier.

Créé en 2017, le projet « Des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir! » vise à engager et à outiller les communautés dans le suivi de leurs cours d'eau par des activités de science citoyenne. Les communautés peuvent ainsi mieux comprendre la vulnérabilité des cours d'eau aux changements climatiques.

Des activités de sensibilisation, d'éducation et de mobilisation sont réalisées auprès des jeunes, des citoyens, des acteurs et des décideurs locaux, les encourageant à devenir des acteurs de changement dans l'adaptation de leurs communautés aux impacts des changements climatiques.

Un volet important de la deuxième phase du projet, qui s'étendra jusqu'en 2024, s'adressera aux jeunes et aux enseignants afin de stimuler leur engagement. La formation d'un comité jeunesse et la réalisation d'actions par les jeunes leur permettront de développer leur pouvoir d'agir en s'impliquant dans la surveillance des cours d'eau. Le projet constitue une occasion pour les classes de réaliser des apprentissages scientifiques dans la nature et, pour la communauté scolaire, d'enrichir la diversité des projets éducatifs en matière de changements climatiques.

Ce projet sera déployé dans 14 régions du Québec, soit l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la Capitale-Nationale, le Centre-du-Québec, la Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord, l'Estrie, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie, la Montérégie, l'Outaouais et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Depuis 1989, le G3E favorise la participation active des citoyens vis-à-vis la protection des écosystèmes aquatiques et leur mise en valeur. Pour ce faire, il conçoit des programmes de science citoyenne ainsi que des outils éducatifs et scientifiques relatifs à la surveillance écologique de l'eau.

« Le nouveau Plan pour une économie verte 2030 représente un geste fort de la part du gouvernement pour répondre aux nombreux défis collectifs que présente l'urgence climatique. Or, la participation de l'ensemble de la société est essentielle à l'atteinte de nos objectifs climatiques : le gouvernement ne peut réussir seul. En unissant nos forces comme le proposent le Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau et les autres organisations de la société civile soutenues par le programme Action-Climat Québec, nous pourrons transformer notre société de façon durable. Ces organisations sont bien placées pour connaître les besoins et les occasions à saisir, sur le terrain et dans les différents secteurs d'activité. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« "Des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir!", c'est d'abord un projet inspirant pour les participants, qui apprennent à connaître les écosystèmes aquatiques de leur environnement immédiat. Au fil des 60 rivières surveillées, avec des jeunes et des citoyens sensibilisés et impliqués, ce projet démontre l'apport de la science citoyenne pour mieux comprendre l'impact des changements climatiques sur notre plus précieuse ressource : nos cours d'eau. »

Nathalie Piedbœuf, directrice générale du Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau

Le programme Action-Climat Québec vise l'émergence de solutions de lutte contre les changements climatiques provenant des communautés et s'appuyant sur l'implication citoyenne, sur l'implication des organisations et sur le renforcement des capacités.

Il s'adresse aux organismes sans but lucratif, aux coopératives, aux syndicats et aux chambres de commerce.

À la suite de l'appel à projets qui s'est terminé le 10 août 2020, des subventions totalisant 19 371 285 $ ont été accordées pour soutenir 16 projets d'envergure nationale dans le cadre du programme Action-Climat Québec. Pour leur part, 29 projets locaux ou régionaux se partagent 5 269 640 $. Tous ces projets s'adressent à des publics variés et visent divers secteurs d'activité.

Entre 2016 et 2025, le programme Action-Climat Québec aura soutenu 84 projets qui se seront partagé 36 M$. Il sera reconduit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.

Pour en savoir davantage sur le projet « Des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir! » : https://www.g3e-ewag.ca/programmes-de-surveillance/des-rivieres-surveillees-sadapter-pour-lavenir.

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/ActionClimat.

https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-economie-verte/.

