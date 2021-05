Programme Action-Climat Québec - 23 projets de mobilisation pour la lutte contre les changements climatiques déployés dans la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 6 mai 2021 /CNW/ - Afin d'accroître la mobilisation québécoise à l'égard de la transition vers une société sobre en carbone et résiliente, le gouvernement du Québec octroie 19 487 981 $ à 21 organisations pour la réalisation de huit projets régionaux et locaux et de 15 projets nationaux d'action climatique dans la région de la Capitale-Nationale. Ces projets bénéficient d'une aide financière gouvernementale dans le cadre du programme Action-Climat Québec et rejoignent les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, de concert avec le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

Voici les projets régionaux, locaux et nationaux retenus pour la région de la Capitale-Nationale :

Organisation Titre du projet Champ* Aide financière accordée Accès transports viables Révélons le potentiel des banlieues en matière de mobilité durable Réduction 399 946 $ Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur À nous le quartier : une démarche participative et inclusive Réduction et adaptation 199 100 $ Centre Jacques-Cartier Objectif résilience : pour une transition sociale et écologique un pas à la fois! Réduction et adaptation 199 999 $ Conseil régional de l'environnement - région de la Capitale-Nationale Une ville pensée pour ma santé - passage à l'action Réduction et adaptation 236 676 $ Conseil régional de l'environnement - région de la Capitale-Nationale Déploiement des principes de ville éponge dans la région de la Capitale-Nationale Réduction et adaptation 148 765 $ La Patente La Recyclerie de la Patente Réduction 198 596 $ Mobili-T Organiser des événements autrement Réduction 125 488 $ Organisme de bassin versant : Rivières Sainte-Anne, Portneuf et secteur La Chevrotière Eau pour maraîchers : scénarios durables d'approvisionnement et de rétention de l'eau en milieu agricole Adaptation 108 126 $ Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec Agriclimat, des fermes adaptées pour le futur (phase 2) Réduction et adaptation 1 411 900 $ Centre d'écologie urbaine de Montréal Sous les pavés (phase 2) Adaptation 1 187 545 $ Conservation de la nature - Québec Corridors écologiques : une solution fondée sur la nature essentielle face aux changements climatiques (phase 2) Réduction et adaptation 1 500 000 $ Coop FA Carbone Scol'ERE (phase 2) Réduction et adaptation 1 500 000 $ Centre de transfert technologique en écologie industrielle Programme d'accompagnement en économie de la fonctionnalité auprès des entreprises québécoises Réduction et adaptation 1 124 536 $ Écobâtiment Valoriser les bâtiments existants (phase 2) : patrimoine religieux pour le climat Réduction 791 132 $ Équiterre Sur deux roues, encore plus loin Réduction et adaptation 1 475 676 $ Fondation Monique- Fitz-Back Sors de ta bulle 2021-2023 Réduction et adaptation 1 000 377 $ Fusion Jeunesse Environnement : le pouvoir de l'engagement des jeunes Adaptation 890 000 $ Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau Des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir! (phase 2) Adaptation 1 231 070 $ Institut du véhicule innovant Flotte rechargeable - Camions lourds Réduction 1 245 560 $ Rues principales Près du cœur! Conjuguer offre commerciale et lutte contre les changements climatiques Réduction et adaptation 870 000 $ Vélo Québec Cycliste averti (phase 2) Réduction 1 200 000 $ Vélo Québec Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE (phase 2) Réduction 990 000 $ Vivre en Ville Oui dans ma cour! (phase 2) : s'allier pour des milieux de vie sobres en carbone et résilients Réduction et adaptation 1 453 489 $

* Réduction des émissions de gaz à effet de serre ou adaptation aux changements climatiques

Soulignons que le ministre Charette a annoncé, ce jeudi, les 45 projets qui se partagent près de 25 M$ dans le cadre d'Action-Climat Québec. Ainsi, des subventions totalisant 5 269 640 $ servent à financer 29 nouveaux projets locaux ou régionaux. De même, 16 nouveaux projets d'envergure nationale se partagent 19 371 285 $. Tous ces projets, s'adressant à des publics variés et visant divers secteurs d'activité, ont été choisis après un appel à projets qui s'est terminé le 10 août 2020.

« Le nouveau Plan pour une économie verte 2030 représente un geste fort de la part du gouvernement pour répondre aux nombreux défis collectifs que présente l'urgence climatique. Or, la participation de l'ensemble de la société est essentielle à l'atteinte de nos objectifs climatiques : le gouvernement ne peut réussir seul. En unissant nos forces comme le proposent les multiples organismes de la société civile soutenus par le programme Action-Climat Québec qui agiront dans la région de la Capitale-Nationale, nous pourrons transformer notre société de façon durable. Ces organisations sont bien placées pour connaître les besoins et les occasions à saisir, sur le terrain et dans les différents secteurs d'activité. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Ces projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à augmenter la résilience de nos communautés face aux changements climatiques rejoignent les objectifs de votre gouvernement en matière d'action climatique. Je félicite ces organismes de notre Capitale-Nationale qui veulent faire une différence dans notre société et améliorer la qualité de vie de nos citoyens. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Le programme Action-Climat Québec vise l'émergence de solutions de lutte contre les changements climatiques provenant des communautés et s'appuyant sur l'implication citoyenne, sur l'implication des organisations et sur le renforcement des capacités.



Il s'adresse aux organismes sans but lucratif, aux coopératives, aux syndicats et aux chambres de commerce.



Entre 2016 et 2025, le programme Action-Climat Québec aura soutenu 84 projets qui se seront partagé 36 M$.

Pour s'informer sur le programme Action-Climat Québec : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/ActionClimat.

Pour prendre connaissance du Plan pour une économie verte 2030 : www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-economie-verte/.

