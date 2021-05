Programme Action-Climat Québec - 1,5 M$ sont accordés à Nature Québec pour son projet national « En mode solutions nature »

QUÉBEC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'accroître la mobilisation québécoise dans la transition vers une société sobre en carbone et résiliente, le gouvernement du Québec octroie 1 500 000 $ à Nature Québec pour la réalisation de son projet national de réduction d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et d'adaptation aux changements climatiques intitulé « En mode solutions nature ».

Ce projet bénéficie d'une aide financière gouvernementale dans le cadre du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Il fait partie des 45 projets financés, qui se partageront près de 25 M$, à la suite de l'appel à projets qui s'est terminé le 10 août 2020. Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce le 6 mai dernier.

Les solutions nature sont des mesures de protection, de restauration et de gestion durable des milieux naturels qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques. Il s'agit, par exemple, de restaurer une tourbière afin qu'elle retrouve ses fonctions de captation du carbone, d'aménager une zone tampon autour d'une rivière afin de réduire les risques d'inondation ou de protéger un espace vert en milieu urbain pour conserver un îlot de fraîcheur.

Dans le cadre du projet « En mode solutions nature », une campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation sera déployée et des solutions nature seront mises en œuvre dans huit régions, soit celles du Bas-Saint-Laurent, de la Mauricie, de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, de Lanaudière, de la Montérégie et du Centre-du-Québec.

Nature Québec œuvre activement à la conservation des milieux naturels et à l'utilisation durable des ressources sur le territoire québécois. Depuis 1981, elle privilégie une approche globale connectée aux grands enjeux planétaires liés au climat et à la biodiversité. Localement, Nature Québec mène des campagnes et des projets touchant la biodiversité, la forêt, l'énergie et le climat, et ce, de l'île d'Anticosti jusqu'au cœur des villes.

Citations :

« Le nouveau Plan pour une économie verte 2030 représente un geste fort de la part du gouvernement pour répondre aux nombreux défis collectifs que présente l'urgence climatique. Or, la participation de l'ensemble de la société est essentielle à l'atteinte de nos objectifs climatiques : le gouvernement ne peut réussir seul. En unissant nos forces comme le proposent Nature Québec et les autres organisations de la société civile soutenues par le programme Action-Climat Québec, nous pourrons transformer notre société de façon durable. Ces organisations sont bien placées pour connaître les besoins et les occasions à saisir, sur le terrain et dans les différents secteurs d'activité. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« La nature est une alliée puissante dans notre lutte contre la crise climatique. La mise en œuvre de solutions nature pour le climat dans plusieurs municipalités du Québec est un moyen efficace d'atténuer les changements climatiques et de s'y adapter, tout en assurant des bienfaits pour les communautés locales, la santé humaine et la biodiversité. »

Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec

Faits saillants :

Le programme Action-Climat Québec vise l'émergence de solutions de lutte contre les changements climatiques provenant des communautés et s'appuyant sur l'implication citoyenne, sur l'implication des organisations et sur le renforcement des capacités.





Il s'adresse aux organismes sans but lucratif, aux coopératives, aux syndicats et aux chambres de commerce.





À la suite de l'appel à projets qui s'est terminé le 10 août 2020, des subventions totalisant 19 371 285 $ ont été accordées pour soutenir 16 projets d'envergure nationale dans le cadre du programme Action-Climat Québec. Pour leur part, 29 projets locaux ou régionaux se partagent 5 269 640 $. Tous ces projets s'adressent à des publics variés et visent divers secteurs d'activité.





Entre 2016 et 2025, le programme Action-Climat Québec aura soutenu 84 projets qui se seront partagé 36 M$. Il sera reconduit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur Nature Québec :

https://naturequebec.org.

Pour s'informer sur le programme Action-Climat Québec :

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/ActionClimat.

Pour prendre connaissance du Plan pour une économie verte 2030 :

https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-economie-verte/.

