Programme Action-Climat Québec - 1,5 M$ sont accordés à la Coop FA pour son projet national « Carbone scol'ERE (phase 2) »

QUÉBEC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'accroître la mobilisation québécoise dans la transition vers une société sobre en carbone et résiliente, le gouvernement du Québec octroie 1 500 000 $ à la Coop FA pour la réalisation de son projet national de réduction d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et d'adaptation aux changements climatiques intitulé « Carbone scol'ERE (phase 2) ».

Ce projet bénéficie d'une aide financière gouvernementale dans le cadre du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Il fait partie des 45 projets financés, qui se partageront près de 25 M$, à la suite de l'appel à projets qui s'est terminé le 10 août 2020. Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce le 6 mai dernier.

Le projet « Carbone scol'ERE (phase 2) » s'adresse d'abord aux élèves de la quatrième à la sixième année du primaire de toutes les régions du Québec. La Coop FA leur propose un projet éducatif clé en main en science et technologie sur le thème des changements climatiques. Divisé en cinq ateliers éducatifs de deux heures chacun, le projet abordera les thèmes suivants au moyen de jeux et d'outils ludiques : gaz à effet de serre, matières premières, énergie, transport et gestion des matières résiduelles. Il vise la réduction des GES grâce à l'adoption de nouvelles habitudes de consommation par les jeunes, leur famille, leur communauté éducative ainsi que par les organisations et les citoyens.

Avec une approche créative et positive, la Coop FA mène des projets d'éducation relative à l'environnement (ERE) auprès des écoles, des citoyens et des organisations pour inspirer l'action écoresponsable. La coopérative est située à Lévis, mais son action s'étend à tout le Québec. Elle collabore aussi à certains projets à l'international.

Le projet « Carbone scol'ERE » fait partie des 100 projets citoyens retenus en 2021 par l'initiative Citoyens UNESCO pour la planète. Cette initiative met en valeur et soutient, via sa plateforme en ligne, des acteurs locaux et internationaux qui unissent leur énergie autour de projets citoyens écoresponsables locaux, innovants et reproductibles qui ont un impact sur leur communauté. En outre, la Fédération Léo Lagrange, qui met en œuvre le projet « Carbone scol'ERE » en France depuis 2020 et le déploie déjà sur l'ensemble de la France métropolitaine, vient de se voir attribuer un contrat à impact « Économie circulaire » à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) avec le ministère de la Transition écologique de la France.

Citations :

« Le nouveau Plan pour une économie verte 2030 représente un geste fort de la part du gouvernement pour répondre aux nombreux défis collectifs que présente l'urgence climatique. Or, la participation de l'ensemble de la société est essentielle à l'atteinte de nos objectifs climatiques : le gouvernement ne peut réussir seul. En unissant nos forces comme le proposent la Coop FA et les autres organisations de la société civile soutenues par le programme Action-Climat Québec, nous pourrons transformer notre société de façon durable. Ces organisations sont bien placées pour connaître les besoins et les occasions à saisir, sur le terrain et dans les différents secteurs d'activité. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Projet majeur de la Coop FA, "Carbone Scol'ERE 2021-2023" va inspirer l'action écoresponsable dans nos collectivités et ce sont les jeunes de 9 à 12 ans qui en seront les vedettes. Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec pour son importante contribution au projet qui permettra de le déployer à travers 1 500 classes d'écoles primaires du Québec et même de démarrer un nouveau projet pour accompagner les jeunes dans la transformation de leur milieu scolaire les années suivantes. "Carbone Scol'ERE" souhaite ainsi engendrer un total de 45 000 nouvelles habitudes de vie écoresponsables chez les participants au projet. »

Charles-Hugo Maziade, directeur général de la Coop FA

Faits saillants :

Le programme Action-Climat Québec vise l'émergence de solutions de lutte contre les changements climatiques provenant des communautés et s'appuyant sur l'implication citoyenne, sur l'implication des organisations et sur le renforcement des capacités.

Il s'adresse aux organismes sans but lucratif, aux coopératives, aux syndicats et aux chambres de commerce.

À la suite de l'appel à projets qui s'est terminé le 10 août 2020, des subventions totalisant 19 371 285 $ ont été accordées pour soutenir 16 projets d'envergure nationale dans le cadre du programme Action-Climat Québec. Pour leur part, 29 projets locaux ou régionaux se partagent 5 269 640 $. Tous ces projets s'adressent à des publics variés et visent divers secteurs d'activité.

Entre 2016 et 2025, le programme Action-Climat Québec aura soutenu 84 projets qui se seront partagé 36 M$. Il sera reconduit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le projet « Carbone scol'ERE » : https://coopfa.com/ecoles/carbonescolere_ecole.

Pour s'informer sur le programme Action-Climat Québec :

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/ActionClimat.

https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-economie-verte/.

Liens connexes

