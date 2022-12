Programme Action Aînés du Québec - Près de 6 millions $ pour soutenir le développement d'activités destinées aux aînés

QUÉBEC, le 19 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, annonce qu'à la suite de l'appel de projets 2022-2023 dans le cadre du Programme Action Aînés du Québec (PAAQ), un financement global de 5 915 510 $ est accordé à l'ensemble des régions pour la réalisation d'activités destinées aux personnes aînées.

Voici la répartition des sommes accordées par région :

408 796 $ pour le Bas-Saint-Laurent;

305 962 $ pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean;

494 647 $ pour la Capitale-Nationale;

225 242 $ pour la Mauricie;

306 771 $ pour l'Estrie;

1 392 800 $ pour Montréal;

217 922 $ pour l'Outaouais;

65 806 $ pour l'Abitibi-Témiscamingue;

100 435 $ pour la Côte-Nord;

3 395 $ pour le Nord-du-Québec;

160 999 $ pour la Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine;

318 185 $ pour la Chaudière-Appalaches;

153 514 $ pour Laval ;

; 112 235 $ pour Lanaudière;

251 466 $ pour les Laurentides;

1 162 354 $ pour la Montérégie;

234 981 $ pour le Centre-du-Québec.

Le PAAQ est un programme de soutien financier aux organismes pouvant contribuer au maintien de leurs activités destinées aux personnes aînées grâce à l'embauche de ressources humaines et à l'acquisition du matériel ou de l'équipement nécessaires à leur réalisation.

Les activités soutenues doivent prévenir le déconditionnement, contrer l'isolement social, valoriser les personnes aînées et encourager leur participation sociale ou assurer leur maintien dans leur communauté, et ce, en toute sécurité.

Citation :

« Je salue l'ensemble des organismes qui ont présenté des demandes au Programme Action Aînés du Québec. Je demeure persuadée que les activités contribueront à stimuler et à favoriser l'épanouissement des aînés dans chacune des régions du Québec. Ces efforts doivent être appuyés et reconnus. Nous sommes très heureux d'aider à concrétiser de telles initiatives qui viendront briser l'isolement des aînés et les maintenir actifs dans leur communauté, au bénéfice de toute la collectivité. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Faits saillants :

Rappelons que l'appel de projets s'est déroulé du 4 mai au 17 juin 2022. Il est à noter que 228 demandes ont été retenues et se partageront le financement global annoncé. L'aide financière maximale autorisée par ce programme est de 45 000 $, dont un maximum de 20 000 $ est autorisé pour l'acquisition de matériel ou d'équipement essentiels au déroulement des activités. L'aide est accordée pour une période maximale de 12 mois.

La mise en œuvre du Programme Action Aînés du Québec est l'une des mesures prévues au plan d'action Un Québec pour tous les âges 2018-2023 et découlant de la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec pour soutenir les organismes engagés auprès des personnes aînées.

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/personnes-agees/aide-financiere-organismes/action-aines.

