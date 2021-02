Programme Action Aînés du Québec - Plus de 3,3 M$ pour soutenir le développement d'activités destinées aux aînés

QUÉBEC, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce qu'à la suite de l'appel de projets 2020-2021 dans le cadre du nouveau Programme Action Aînés du Québec (PAAQ), 105 demandes ont été retenues et se partageront un montant total de 3 330 092 $.

Lancé en septembre dernier, le PAAQ est un programme de soutien financier aux organismes pouvant contribuer à la pérennité de leurs activités destinées aux aînés, grâce à l'embauche de ressources humaines et à l'acquisition du matériel ou de l'équipement nécessaires à la réalisation de ces activités.

Les activités soutenues doivent encourager la solidarité intergénérationnelle, la valorisation des aînés, leur participation sociale ou leur maintien dans leur communauté en toute sécurité.

« Le contexte de la pandémie nous démontre une fois de plus toute l'importance de se donner les moyens pour mieux prendre soin de nos aînés, de briser leur isolement et de les maintenir actifs, au sein de leur communauté. Je remercie l'ensemble des organismes qui ont présenté des demandes au Programme Action Aînés du Québec visant le maintien et la bonification d'activités qui pourra stimuler et favoriser l'épanouissement des aînés de partout au Québec. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Rappelons que l'appel de projets s'est déroulé du 10 septembre au 28 octobre 2020. L'aide financière maximale autorisée par ce programme est de 45 000 $, dont un maximum de 20 000 $ est autorisé pour l'acquisition de matériel ou d'équipement essentiels au déroulement des activités. L'aide est accordée pour une période maximale de 12 mois.

La mise en œuvre du Programme Actions Aînés du Québec est l'une des mesures prévues au Plan d'action 2018-2023 découlant de la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec pour soutenir les organismes engagés auprès des aînés.

