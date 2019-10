Programme Accès aux plans d'eau pour la pêche récréative - Québec accorde près de 1 M$ et soutient 48 projets : une année record

QUÉBEC, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) finance 48 projets dans plusieurs régions du Québec dans le cadre de son programme Accès aux plans d'eau pour la pêche récréative. Après l'été qui vient de passer, c'est près de 1 M$ d'aide financière qui a été accordée en 2019-2020, une année record dont le succès équivaut au nombre total de projets déposés et financés au cours des trois dernières années.

Notre programme comprend deux volets. Un volet Accès aux plans d'eau, grâce auquel 31 projets ont été financés et qui a favorisé l'accès aux différents plans d'eau du Québec pour y pratiquer la pêche récréative à des coûts d'accès abordables pour tous les Québécois. Le volet Stations de nettoyage d'embarcations, dont 17 projets ont pu bénéficier d'une aide financière tout au cours de l'été, a eu pour but de soutenir la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes.

« Grâce à ces différents projets, dont l'aménagement et la réfection de quais, de rampes de mise à l'eau et d'espaces de stationnement, notre communauté de pêcheurs a pu jouir d'une pêche accessible et agréable. De plus, l'installation de stations de nettoyage d'embarcations a également été un moyen efficace et nécessaire de garder nos écosystèmes aquatiques en santé tout au cours de l'été. Ces projets sont importants pour votre gouvernement et ils favorisent l'exploitation et la conservation de la faune et je suis fier d'avoir pu y contribuer avec les municipalités. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

