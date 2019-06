Programmation estivale au Musée de la civilisation - Journée des familles le samedi 15 juin : une fête grandeur nature!

QUÉBEC, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le samedi 15 juin prochain, de 11 h à 15 h, les familles sont invitées à jouer les explorateurs par une immersion dans le monde des sciences naturelles, avec les deux expositions de calibre international du Musée de la civilisation.

La combinaison parfaite de Venenum, un monde empoisonné et de Curiosités du monde naturel, ainsi qu'une foule d'activités inédites, permettront aux petits et aux grands de plonger dans la saison estivale en vivant une véritable expédition scientifique.

Qu'il s'agisse du spectacle Les aventures fantastiques d'Evelyn Darwin, de dégustation d'aliments à base d'insectes, de maquillage, de l'inauguration de La grande envolée, des ateliers de l'Aquarium du Québec et d'Éducazoo ou de l'animation de la Bibitte Mobile, toutes les activités ont été pensées pour s'articuler autour d'une thématique : la nature, ses merveilles, ses enjeux et l'importance d'en prendre soin.

Du toit-terrasse du Musée où s'installe le Roof Line Garden, qui s'inspire cette année des couleurs des dendrobates de Venenum, à la mini-exposition Les enfants super héros, chaque activité et installation présente une facette de cet extraordinaire monde naturel qui est le nôtre. C'est ainsi que petits et grands, en famille, pourront le découvrir en s'amusant, en se laissant émerveiller, en apprenant, mais aussi en étant amenés à questionner leur propre rapport à cette nature fragile et forte à la fois.

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE

Samedi le 15 juin 2019

11 h à 15 h

Les aventures fantastiques d'Evelyn Darwin

Spectacle musical

Lieu : Hall

Heures : 11 h 30 et 13 h 30 (durée : 20 minutes)

Gratuit



Une occasion unique de faire la connaissance de l'exploratrice Evelyn Darwin, dans ce spectacle qui marquera le point de départ de ses aventures estivales. Exploratrice téméraire, artiste brillante et scientifique curieuse, Evelyn Darwin est passionnée de nature et de découvertes. En compagnie de son tuteur un peu gaffeur et de son fidèle « poilpillon », elle voyagera cet été à travers l'espace et le temps pour vérifier les théories de son célèbre oncle Charles.

Par Bellita Productions.

Le camp d'Evelyn Darwin

Animation

Lieu : Hall

Heures : 11 h à 15 h

Gratuit

Toute aventure débute par un camp de base bien organisé. Celui d'Evelyn Darwin, la célèbre exploratrice, regorge d'objets collectés au fil de ses expéditions. Venez y découvrir ses secrets en compagnie d'un guide-animateur.

La grande expédition

Visite commentée

Droit d'entrée requis, laissez-passer obligatoire

L'homme est un animal curieux! De la théorie de l'évolution à l'écotoxicologie, profitez de cette visite commentée au cœur des deux expositions phares, Venenum, un monde empoisonné et Curiosités du monde naturel pour approfondir vos connaissances et réfléchir à votre propre rapport avec la nature.

L'Aquarium du Québec au Musée

Lieu : Belvédère

Heures : 11 h à 15 h

Gratuit

Comment l'activité humaine peut-elle affecter toute la chaîne alimentaire? Quels gestes peut-on faire pour aider au développement durable de notre planète? Venez en discuter avec un guide animalier de l'Aquarium du Québec, voir ses artefacts et confectionner votre propre produit ménager. N'oubliez pas votre vaporisateur!

À plumes et à poils

Animation

Lieu : Hall

Heures : 11 h à 15 h

Gratuit

En compagnie des animateurs d'Éducazoo, découvrez plusieurs espèces d'animaux exotiques dans une version réduite de leur habitat respectif. Ils se feront un plaisir de répondre à vos interrogations sur ces animaux souvent méconnus, et de vous donner l'occasion de les caresser, si vous osez!

La Bibitte Mobile

Animation

Lieu : Hall

Heures : 11 h à 15 h

Gratuit

Une rencontre avec une mante religieuse, une tarentule ou un papillon, c'est tout sauf banal. Venez rencontrer ces insectes et arthropodes en compagnie d'un animateur de La Bibitte Mobile.

Les enfants super héros

Installation

Lieu : corridor, 2e étage

Dates : Jusqu'au 2 septembre

Gratuit

Une mini-exposition d'affiches faisant la promotion d'une planète sans plastique, réalisée par les élèves de l'école Saint-Louis-de-France.

La grande envolée

Installation

Lieu : Hall

Dates : Jusqu'au 8 mars 2020

Gratuit

Inaugurée à l'occasion de la Journée des familles, une superbe envolée d'oiseaux faits de papiers recyclés par la scénographe Annabelle Roy accueille les visiteurs dans le Grand Hall.

Roof Line Garden

Installation

Lieu : toit-terrasse du Musée

Dates : du 12 juin 2019 au 29 septembre 2019

Gratuit

Une installation artistique à admirer et explorer, inspirée des dendrobates de Venenum, un monde empoisonné. Venez profiter d'un moment de détente sous cette œuvre d'art inédite des artistes Coryn Kempster et Julia Jamrozik et vivez une expérience à la fois visuelle et auditive, cinétique ou parfaitement calme grâce au bruissement des rubans variant selon l'intensité de la lumière et du vent. En collaboration avec le Festival international de jardins (Jardins de Métis).

Drôles de bêtes

Installation

Lieu : Toit-terrasse et paliers extérieurs du Musée

Dates : du 12 juin 2019 au 29 septembre 2019

Gratuit

Des créatures fantastiques sur le toit du Musée, faites uniquement avec du matériel de récupération, issues de l'imagination d'artistes en art populaire de différentes régions du Québec.

Promotion spéciale sur l'abonnement familial

Une promotion spéciale sur les abonnements sera en vigueur lors de cette journée dédiée aux familles : l'abonnement familial d'un an sera disponible au coût de 50 $. D'une valeur de 76 $ à prix régulier, l'abonnement familial permet un accès illimité à deux adultes et leurs enfants de 17 ans et moins, en plus de comporter de nombreux avantages. Cette promotion sera valide sur place seulement, samedi le 15 juin de 10 h à 17 h.

