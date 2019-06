Programmation estivale au musée de la civilisation - Attraction naturelle : Explorez votre nature au Musée de la civilisation cet été

QUÉBEC, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - En référence à la thématique « nature » entourant les deux expositions vedettes Venenum, un monde empoisonné et Curiosités du monde naturel, mais aussi pour rappeler le lien privilégié qui unit le Musée de la civilisation à ses visiteurs, c'est sous le titre Attraction naturelle que se décline la programmation des activités thématiques offertes au Musée cet été, dévoilée aujourd'hui par le directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche.

Dans sa volonté de la comprendre, de l'expliquer, de la domestiquer ou de l'imiter, l'humain appréhende la nature de multiples façons. Le contexte d'Attraction naturelle est un terrain fertile pour explorer toutes ces facettes et poser la question « De quelle nature êtes-vous? ». Objets de collectionneurs, œuvres artistiques, récits d'explorateurs, recherches scientifiques, réflexions philosophiques, tout ceci encourage les visiteurs, petits ou grands, à prendre conscience de leur propre nature en posant un regard différent, transformateur, sur eux et sur le monde qui les entoure.

« Un été au Musée, c'est l'occasion de venir profiter des expositions et des activités thématiques dans un rythme différent, celui des vacances et des moments où l'on se donne le temps de partir à l'aventure et d'explorer. La programmation estivale, avec ses activités spéciales en lien avec nos deux grandes expositions Venenum, un monde empoisonné et Curiosités du monde naturel, offre aux visiteurs, petits et grands, la possibilité de pousser l'expérience un peu plus loin dans le plaisir, le divertissement et la découverte. »

Stéphan La Roche, directeur général, Musée de la civilisation

Les aventures fantastiques d'Evelyn Darwin

Heures : représentations à 12 h 30 et à 14 h

Gratuit

Du mercredi au dimanche du 26 juin au 18 août

Les jeunes visiteurs feront la connaissance d'Evelyn Darwin et de son fidèle « poilpillon » à travers un spectacle musical et théâtral enlevant, Les aventures fantastiques d'Evelyn Darwin. Exploratrice téméraire, artiste brillante et scientifique curieuse, Evelyn Darwin est passionnée de nature et de découvertes. Elle voyage à travers l'espace et le temps pour vérifier les théories de son célèbre oncle Charles.

Par Bellita Productions.



Les petites expéditions et Le camp d'Evelyn Darwin

Pour les enfants de 5 à 10 ans, accompagnés d'un adulte

Durée : 30 minutes chaque visite

Gratuit

Du 22 juin au 2 septembre

Toute aventure débute par un camp de base bien organisé. Celui d'Evelyn Darwin, la célèbre exploratrice, regorge d'objets collectés au fil de ses expéditions. Les jeunes visiteurs pourront y découvrir ses secrets en compagnie d'un guide-animateur, pour ensuite partir à l'aventure avec Les petites expéditions, dans chacune des grandes expositions : À la découverte des secrets du poison (Venenum) et Plongez au cœur des trésors de la nature (Curiosités).

La grande expédition (visite grand public)

Durée : 60 minutes

Laissez-passer requis

Du 22 juin au 2 septembre

L'Homme est un animal curieux! De la théorie de l'évolution à l'écotoxicologie, profitez de cette visite commentée au cœur des deux expositions phares, Venenum, un monde empoisonné et Curiosités du monde naturel pour approfondir vos connaissances et réfléchir à votre propre rapport avec la nature.

Un MLab Creaform « Attraction naturelle »

Des activités s'ajoutent au programme du MLab Creaform afin de faire un clin d'œil à nos deux expositions vedettes de l'été : Curiosités du monde naturel et Venenum, un monde empoisonné. Les visiteurs pourront réaliser différentes activités, notamment en recréant le mouvement de locomotion de certains animaux à l'aide de composantes électroniques et d'un moteur, dessiner en 3D des objets ou des animaux présentés dans les deux expositions, construire un robot-animal et programmer ses mouvements, sa luminosité ou les sons qu'il émet, ou encore programmer un microcontrôleur pour découvrir ses fonctions et les appliquer au jardinage. Cette plante manque-t-elle de luminosité? A-t-elle besoin d'eau? Branchez et programmez des capteurs pour le découvrir!

